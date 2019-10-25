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حوادث

انتحار عامل لعدم قدرته على دفع 18 ألف جنيه نفقة لزوجته بالمنيا

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 04:06 م
صدى البلد
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ايمن رياض
تمكنت أجهزة الأمن بالمنيا من كشف غموض مصرع عامل داخل منزله وبه آثار خنق حول الرقبة وذلك بمدينة ملوي، حيث كشفت التحريات انتحار المجني عليه شنقا لعدم قدرته على سداد أحكام نفقة لزوجته بقيمة 18 ألف جنيه.

تلقي اللواء محمود خليل مدير الأمن، إخطارا من العميد مجدي سالم مدير إدارة البحث الجنائي بتلقيه اشارة من مستشفى ملوي العام بوصول "ج-أ" 33 سنه عامل مقيم بمدينة ملوي جثة هامدة وبالمناظرة الأولية للجثة وجد آثار خنق حول الرقبة.

انتقل العميد عصام أبوالفضل، رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع جنوب المحافظة، وأفادت التحريات الأوليه بأن العامل سبق اتهامه في 16 قضية سابقة منها "تبديد-سرقات"، وأنه متزوج من سيدتين، وأقدم على الانتحار لعدم قدرته على سداد تراكم أحكام نفقة زوجته الأولى بقيمة 18 ألف جنيه.

واستمع فريق البحث الجنائي لأقوال الزوجة وعدد من أقارب العامل بعد العثور على جثته بها آثار خنق حول الرقبه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجرى إبلاغ النيابة العامة والتي قررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة.
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