يستضيف فريق ليفربول نظيره توتنهام، بعد غد، الأحد، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة العاشرة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.



موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة:



وتقام مباراة ليفربول وتوتنهام في تمام السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 2.



ليفربول ضد توتنهام:



ويسعى فريق ليفربول متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي لتحقيق الفوز على توتنهام، للحفاظ على فارق الـ 6 نقاط مع مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، وقطع خطوة جديدة نحو التتويج باللقب الغائب منذ 30 عاما.



على الجانب الآخر يطمح يسعى فريق توتنهام لمصالحة جماهيره بخطف الثلاث نقاط من الريدز، بعد النتائج المخيبة للآمال في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.



وكان ليفربول تعادل مع مانشستر يونايتد بهدف لكل فريق في الجولة الماضية، بينما تعادل توتنهام مع واتفورد بنفس النتيجة أيضا.



عودة محمد صلاح:



ومن المتوقع أن يشهد تشكيل ليفربول لمواجهة توتنهام عودة النجم المصري محمد صلاح، بعد أن غاب أمام مانشستر يونايتد في الجولة الماضية، بسبب معاناته من إصابة في الكاحل.



ترتيب ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي:



ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد توتنهام في المركز السابع بـ 12 نقطة.