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حوادث

كذب وافتراء.. عائلات جزيرة الوراق ينفون إخلاء منازلهم قصريا

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 05:51 م
بيان أهالي جزيرة
بيان أهالي جزيرة الوراق
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أصدرت عائلات جزيرة الوراق بيانا ينفون فيه ما تردد حول ادعاء البعض بوجود حالات الإخلاء القصري لبعض أهالي الجزيرة من مساكنهم مؤكدين أن كل ما يتم ترديده كذب وافتراء.

وقال البيان نعلن نحن أهالي وعائلات جزيرة الوراق رجالا ونساءً وأطفالا رفضنا للمغالطات التي تمس علاقة أهالي الجزيرة الشرفاء بوطنهم وحكومتهم، وتؤكد كذب وافتراء كافة الادعاءات التي تروج لها بعض الجهات المناوئة بالإخلاء القصري لأهالي الجزيرة من مساكنهم وأنها محض افتراء لمن ولن تمارسه الدولة وأجهزتها ضد مواطنيها الذين يعيشون في وطنهم ويتمتعون بكافة حقوقهم وواجباتهم في دولة يحكمها الدستور والقانون وتبذل أقصى جهدها لتهيئة المناخ الاجتماعي والاقتصادي لتوفير سبل الحياة الكريمة لشعبها.

وذيل البيان بإمضاء كل من عماد الدين محمد عيد ممثل عن عائلة أبو حلول وحسين محمد زيدان عن عائلة زين الدين وعادل حمدان إبراهيم عن عائلة أبو حميدة وأحمد عبدالستار راشد عن عائلة أبو حمدة وأشرف محمد عباس عن عائلة محمد علي وحسين أحمد محمود عن عائلة عبدالسلام ومصطفي عبدالغفار متولي عن عائلة التمساح وسامح سعيد عبدالتواب عن عائلة عبدالتواب ومحمود محمد عبدالمنعم عن عائلة شاهين ويحي شحات المغربي عن عائلة المغربي.
كذب وافتراء.. عائلات جزيرة الوراق ينفون إخلاء منازلهم قصريا
كذب وافتراء.. عائلات جزيرة الوراق ينفون إخلاء منازلهم قصريا
كذب وافتراء.. عائلات جزيرة الوراق ينفون إخلاء منازلهم قصريا
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