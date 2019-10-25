هايلة.. عائشة بن أحمد تنشر صورة من كواليس فيلم الفلوس

تنتظر الفنانة عائشة بن أحمد طرح فيلم "الفلوس" في دور السينما، والتي تشارك في بطولته مع النجمين تامر حسني وزينة.



ونشرت عائشة بن أحمد عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام" صورة من كواليس تصوير مشاهدهما في فيلم "الفلوس"، وعلقت: "هايلة من فيلم الفلوس رأيكم فى اللوك الجديد".



يذكر أن الشركة المنتجة لفيلم "الفلوس" الذى يقوم ببطولته تامر حسنى قررت عرضه فى إجازة منتصف العام المقبل، بعد خروجه من المنافسة فى موسم عيد الأضحى، ويرجع السبب لعدم الانتهاء من عملية المونتاج.



الفيلم من بطولة تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، محمد سلام، وآخرون إضافة إلى ظهور أكثر من نجم كضيف شرف، وهو من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج سعيد الماروق.





