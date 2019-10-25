بسبب الأمطار.. تعطيل الدراسة غدا في 4 محافظات

قررت 4 محافظات تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات غدا السبت، بسبب الأمطار وسوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها.



تعطيل الدراسة غدا في محافظة الإسكندرية



أصدر الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اليوم، قرارا بتعطيل الدراسة بجميع مدارس المحافظة غدا السبت، وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية وما تشهده البلاد من عدم استقرار للحالة المناخية وهطول الأمطار بغزارة.



تعطيل الدراسة غدا في محافظة البحيرة



قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة تعطيل العمل غدًا السبت الموافق 26/10/2019 بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية بدائرة المحافظة، نظرا لسوء الأحوال الجوية التى تمر بها البلاد حفاظا على سلامة التلاميذ والطلاب.



تعطيل الدراسة غدا في محافظة الغربية



أصدر اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية تعليماته لـ ناصر حسن مدير مديرية التربية والتعليم بالغربية بإيقاف الدراسة غدًا السبت الموافق 26-10-2019 بجميع مدارس المحافظة.



وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ كافة التدابير لمراجعة الحالة الإنشائية لجميع المدارس ومدى تأثرها بالأمطار والتخلص من أي تجمعات للأمطار داخل أو في محيط المدارس حرصًا على سلامة الطلبة.



تعطيل الدراسة غدا في محافظة كفر الشيخ



أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، تأجيل الدراسة غدًا بجميع مدارس المحافظة بسبب سوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد، مع استئنافها الأحد المقبل، وذلك حرصًا على سلامة الطلاب.