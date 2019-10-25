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أخبار العالم

عدد من الوزراء كانوا في الموقع.. انفجار ضخم بمدينة عتق جنوب اليمن

الجمعة 25/أكتوبر/2019 - 10:15 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أفادت وسائل إعلام يمنية بوقوع انفجار ضخم في مدينة عتق جنوب اليمن.

يأتي ذلك عقب ساعات من وصول نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية في الحكومة اليمنية أحمد الميسري ووزير النقل صالح الجبواني إلى مدينة عتق.

وذكرت روسيا اليوم أن من بين الوزراء الذين كانوا في مكان الانفجار، وزيرا الداخلية أحمد الميسري، والنقل صالح الجبواني.

يأتي ذلك عقب توصل الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي توصلا إلى اتفاق يهدف إلأى توحيد الصف وتفعيل مؤسسات الدولة لخدمة اليمن بجميع مكوناته وتلبية احتياجات المواطنين المعيشية.
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