بعد تناول الطعام لا تفوتها.. مشروبات لإنقاص الوزن وعلاج عسر الهضم

يعانى الكثير من الأشخاص من عملية الهضم بعد تناول الطعام، لذلك قدم الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية العلاجية، مشروبات تعالج صعوبة الهضم وتساعد على إنقاص الوزن بدون دايت .



المياه :

اشربى من 8 إلى 10 أكواب من الماء يوميا للمحافظة على مستوى الماء في الجسم.



الزبادى أو اللبن :

مصدر رائع للبروبايوتكس وهى خمائر تساعد فى عمليه الهضم لأنها تحسن حركة الأمعاء ولها دور فى الحماية من الإسهال أو الإمساك أو النخفه أو الغازات.



المشروبات الساخنة:

زنجبيل _ شمر . نعناع من المشروبات التي تساعد على الهضم