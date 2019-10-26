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ثقافة

أساطير يونانية وحوض نبيذ.. كنوز الموزاييك الأثرية في متحف الإسماعيلية.. صور

السبت 26/أكتوبر/2019 - 02:52 ص
صدى البلد
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علاء المنياوي
وسط آلاف الكنوز التي يضمها متحف الاسماعيلية هناك 3 قطع تحمل خصوصية مستمدة من طبيعتها وقصة كل منها،وهي عبارة عن 3 كنوز من الموزاييك،وكشفت لنا حكايتها مني شعبان حافظ مدير عام المتحف.

وقالت لموقع صدي البلد:أبرزها لوحة موزايك 3متر*4متر كاملة،وتحكي عن أسطورة يونانية مقسمة الي 3 أقسام،وقد عثر عليها في قلعة بالشيخ زويد،وكانت مغطاة بالرمال مما ساعد علي احتفاظها بألوانها حتي الآن، والفرنسيون حينها قطعوها إلي 3 اجزاء ونقلوها الي المتحف.

وتابعة:وهناك أيضًا قطعة موزاييك جميلة ذات تصميم هندسي أصغر بمساحة 1.5متر*1.5 متر،والقطعة الثالثة عبارة عن حوض موزايك شبه دائري وقطره تقريبًا 80 سم، ويكاد يكون نادرا ولا يوجد في أي متحف اخر .

وتابعت:وهذا الحوض يرجح بعض المؤرخين أنه استخدم كمعمودية في قدس الأقداس للأخوة المسيحيين ،وراي اخر لعلماء يقولون إنه كان يستخدم لعصير العنب،ورأي ثالث يقول إنه كان يستخدم لغسل الأقدام قبل دخول قدس الأقداس.

وأضافت:وان كنت ارجح انه لم يستخدم لأي من الأغراض الثلاثة السابقة، لان كل استخدام يتطلب اجزاءا مكملة للحوض وهي ليست موجودة ،والاقرب للتفسير المنطقي أنه كان يستخدم لتجميع الخمور والنبيذ،وبعض المتخصصين زاروا المتحف ذات مرة وقالوا إنه ربما كان يستخدم لجمع العملات كنذور.
أساطير يونانية وحوض نبيذ.. كنوز الموزاييك الأثرية في متحف الإسماعيلية.. صور
أساطير يونانية وحوض نبيذ.. كنوز الموزاييك الأثرية في متحف الإسماعيلية.. صور
أساطير يونانية وحوض نبيذ.. كنوز الموزاييك الأثرية في متحف الإسماعيلية.. صور
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