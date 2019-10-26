دعاء الريح والمطر فيه أوصى رسول الله بـ 3 أمور يغفل عنها كثيرون

والمطر أو

ضمن مجموعة من الأدعية التي يبحث عنها كثيرون في ظل تحذيرات الأرصاد الجوية وتوقع ازدياد نشاط الرياح وسقوط أمطار غزيرة تصل إلى السيول فضلًا عن ترقب حدوث إعصار يضرب مصر، ويتصدر دعاء الريح والمطر أو

مؤشرات البحث في الوقت الراهن وحتى منتصف نهار اليوم السبت، بحسب ما نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية صورة التقطتها وكالة الفضاء الأمريكية ناسا تظهر كتل سحابية عملاقة تقترب من أجواء مصر، وسط تحذيرات من سقوط أمطار غزيرة ورعدية، مشيرة إلى توقع إعصار مداري "غير عادى" في بعض مناطق مصر ، مما ينذر بـ عواصف وأمطار غزيرة في أقصى شرق مصر، وربما حتى "فيضانات ساحلية"، كما أنه من المرجح أن تحدث التأثيرات الأكثر أهمية صباح السبت إلى حدود منتصف النهار بالتوقيت المحلي، وبناء عليه تظل الحاجة إلى

أو

والعواصف الشديده وغيرها من

ودعاء المطر والرعد والبرق قائمة حتى منتصف نهار اليوم السبت.