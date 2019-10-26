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محافظات

السويس تفوز بإحدى جوائز مسابقة عاصمة الابتكار بمعرض القاهرة الدولي السادس

السبت 26/أكتوبر/2019 - 11:13 ص
صدى البلد
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حسن غنيمة
حضر اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، فعاليات معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار 2019، والذي تنظمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي استمر لمدة يومين من 24 - 25 أكتوبر الجاري.

حضر الافتتاح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسفير عمرو عبد العزيز نائب المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وبعض الوزراء السابقين ورجال الصناعة والاستثمار وكبار الشخصيات.

يضم معرض هذا العام العديد من النماذج الأولية من الابتكارات المتميزة من أكثر من 40 مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا، ومشاركة 14 تحالفا تكنولوجيا، وأكثر من 50 مشروع تخرج، وما يقرب من 60 ابتكار مجتمعي للأفراد، و17 شركة تكنولوجية ناشئة، وأكثر من 20 مشروعا من التعليم الفني، و15 مشروعا من نماذج من مساحات العمل المشتركة، وأكثر من 20 نموذجا من جامعة الطفل.

وتفقد السادة الوزراء والمحافظين أرجاء المعرض مثنيين على المعروضات المتميزة والتي تعبر عن أجيال مبتكرة واعدة.

وفي حفل ختام معرض القاهرة الدولى السادس للابتكار قام الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى بتكريم اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس وتسليمه إحدى جوائز مسابقة عاصمة الابتكارالتي شاركت فيها 22 محافظة وكانت محافظة السويس من ضمن المحافظات الفائزة بالجائزة.

وأعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى جوائز المعرض التى تجاوزت 200 جائزة ما بين ميداليات وجوائز مالية واحتضان فى برنامج الحاضنات التكنولوجية انطلاق وسيتم اختيار المبتكرين المرشحين لمعرض جنيف الدولى لتمثيل مصر فى هذا المحفل الدولى من بين المبتكرين الفائزين وكذلك متسابقى برنامج القاهرة تبتكر لموسمه الثالث ، وفى إطار ذلك تم الإعلان عن جوائز عاصمة الابتكار 2019.
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