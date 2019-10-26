رئيس جامعة المنوفية يفتتح معرضين للفنون والمشغولات اليدوية بالتربية النوعية

افتتح الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، والدكتور نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور حنان يشار عميد كلية التربية النوعية، معرضين للفنون والمشغولات اليدوية لطلاب الكلية ضمن فعاليات احتفال الخريجين الرابع بالكلية بحضور الدكتور سحر عبد المنعم وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أشرف العيسوى وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ولفيف كبير من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية.





ضم المعرضان مشغولات يدوية، وملابس ورسم وتصوير للطلاب وشهد معرض المشغولات اليدوية مشاركة مجتمعية بالتعاون مع مركز الخدمة العامة بالكلية وهى "البيت المعمور" ومؤسسة بايونيرز أكاديمي ومؤسسة " m.i.n.d"، وأشاد مبارك بأعمال الطلاب ومدى تنوع الأفكار الذى يدل على مهارات وتقنيات عالية، استخدمها الطلاب تحت إشراف أساتذة متخصصين تؤهلهم لسوق العمل لتحقيق الاستقلالية، وعدم الاعتماد على وظائف الآخرين، ووجه الشكر للقائمين على أعمال الطلاب.



