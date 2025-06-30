أوروبا تُندد بالتهديدات الإيرانية للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية

نددت أوروبا في بيان اليوم الإثنين عن ثلاث دول كبرى وهم بريطانيا وفرنسا وألمانيا بالتهديدات الإيرانية التي طالت المدير العام للوكالة الدولية لطاقة الذرية رافايل غروسي لقول إيران بإن غروسي خان أمانته حول الوفاء بالتزاماته الدولية بإدانة الهجوم العسكري الأمريكي الإسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية.

وعلق مجلس النواب الإيراني اتفاقية عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بلاده عقب التعرض للهجمات العسكرية الإسرائيلية بشكل مفاجئ في اعتداء منتهك لسيادة الدولة الإيرانية،والقانون الدولي.

وعقب وقف إطلاق النار بين إيران،وإسرائيل تمسكت الدولة الإيرانية بحقها الدولي في تخصيب اليورانيوم لتوليد الطاقة سلميا وسط ترتيبات أمريكية حالية لعقد جولة تفاوض جديدة مع طهران حول امتلاكها برنامج نووي،وظهر على طاولة التفاوض بند جديد مع الدولة الإيرانية،وهو امتلاكها الصواريخ الباليستية.