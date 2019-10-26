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اقتصاد

خبير استشارات هندسية: الحلول المعمارية للاستدامة صعبة التنفيذ

السبت 26/أكتوبر/2019 - 03:47 م
صدى البلد
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زينب ابو الخير
أكد المهندس هشام هلال خبير الاستشارات والتصميمات الهندسية، أنه لا بد أن يجد حلولا اقتصادية مناسبة وقابلة للتطبيق، لأن هناك بعض الحلول المعمارية صعبة التنفيذ وصعبة الصيانة، مؤكدا أن هناك حلولا ولكنها مكلفة بشكل كبير.

وأضاف هشام هلال، أن العمارة بشكل عام لا بد أن تتوافق مع البيئة وأن تعكس القيم الاجتماعية وأيضا الاقتصادية للمواطنين فمثلا العمارة الفرعونية والعمارة الحديثة يظهر في كل منهما القيم الاجتماعية للمواطنين في كل عصر من تلك العصور.

ويرى هلال، أن هناك بعض التحديات التي تعوق تطوير عمارة تعبر عن القيم الاجتماعية للعميل من أهمها عدم وجود ثقافة تعبر عن أهمية وترجمة الثقافة والقيم المجتمعية في شكل المبني وتصميمه لأن تصميم المباني بهذا الشكل يصنع ولاء بين المستخدم والمبنى وهو أساس المحافظة على قيمة الأصل وهي أصل استدامة العمارة والمبنى.

وأضاف أن هناك حلولا معمارية وتصميمات كبيرة بالنسبة للمواد الخام المستخدمة وتصميم المبني المعماري وأيضا استخدام التكنولوجيا المتقنة والإمكانيات البنائية المتاحة.

وتابع: من الممكن أن يتم تدشين بعض عناصر الاستدامة في أجزاء أخرى من المبنى منها التصميمات الداخلية التى تضمن مباني صحية وذلك من خلال مراعاة فتحات التهوية وتقسيم المبنى أو المنزل بحيث يضمن دخول الشمس أطول مدة ممكنة داخل العقار، مؤكدا "الإبداع مطلوب ومستمر في العمارة المستدامة".
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