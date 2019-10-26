لينا شوقي: 9 أنماط للشخصية محركة للحياة.. تعرف عليها

قالت لينا شوقي، لايف كوتش، إن الإنياغرام هو علم قديم بدأت العمل به لتوظيف الأفراد من خلاله، وعلاقته ليست بالعلم السيكولوجي فقط، بل أصبح يطبق في العالم كله، وهي كلمة يونانية تنقسم الى "انيا" وهو رقم تسعة وغرام"هي وحدة الوزن.



وذكرت لينا شوقي، خلال حوارها في برنامج"السفيرة عزيزة"، الذي يذاع على قناة dmc، أن الإنياجرام هو العلم الذي يتحدث عن أنماط الشخصية ولكل شخصية لديها استراتيجية في التعامل مع الحياة وكل منا لديه تفكير مختلف عن الآخر، وهو علم متعمق أكثر من علم الابراج، ويستطيع تحديد أسباب السلوك الذي يفعله الشخص.



وتابعت لينا شوقي، أن هناك ثلاث غرائز ترتبط بها جميع انماط الشخصية، وهناك مستويات للشخصيات ومتنوع من الشخصية الصحي والمتوسط والغير صحي.



وأردفت لينا شوقي، أن الـ 9 انماط المختلفة للشخصية هي: نمط 1 الشخص المثالي، نمط 2 الشخص المساعد، نمط 3 الطموح، نمط 4 الحساس، نمط 5 الباحث، نمط 6 المخلص، نمط 7 المتحمس، النمط 8 الشخص المتحدي، النمط 9 الشخص المسالم، وكل منا شخصيته متضمنة الـ 9 أنواع ولكن بنسب، والنمط المحرك لحياة الفرد هو الذي توصف به الشخصية.

