برنسيسة .. رنا سماحة تخطف الأنظار فى إطلالة بالأحمر الناري .. شاهد

نشرت رنا سماحة صورا جديدة لها عبر موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، من آخر جلسة تصوير لها، ونالت الصور إعجاب الكثير من متابعيها وعلق أحد المتابعين قائلًا "عالمي صراحة طالعة برنسيسة❤️".



وأطلت رنا سماحة بـ فستان أحمر ناري بالقماش الستان وانتعلت حذاء كعب باللون الأبيض، ولم تتكلف في اقتناء الإكسسورات وارتدت مجموعة بسيطة وأنيقة مكونة من أسورة وكوليه وقرط لإكمال إطلالتها.



ووضعت رنا سماحة ميكب ملائم لإطلالتها وأبرزت جمال وجنتيها بالماسكرا والآي لاينر مع أحمر شفاه باللون البينك مضيفة طلاء أظافر باللون البينك لإكمال إطلالتها.

