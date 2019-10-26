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محافظات

منها حل مشكلات التموين| تفاصيل مبادرة بقوة شبابها تحيا مصر ببني سويف

السبت 26/أكتوبر/2019 - 11:22 م
مبادرة بقوة شبابها
مبادرة "بقوة شبابها تحيا مصر" ببني سويف
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محمد عبد الحليم
نظم حزب مستقبل وطن بني سويف، اليوم السبت، لقاء جماهيريًا بقرية الحرجة بمركز ناصر، وذلك برعاية النائب حسام العمدة أمين الحزب المحافظة وذلك ختامًا لمبادرة بقوة شبابها تحيا مصر والتي أطلقتها النائبة نهى الحميلى.

جاء ذلك بحضور نهى الحميلى عضو مجلس النواب بدائرة مركز ناصر وعضو الأمانة العامة للحزب، محمد جنيدي أمين الحزب بمركز ناصر، محمود عبد الله مشرف قطاع مركزي ناصر والواسطى بحزب مستقبل وطن، والعشرات من أهالي القرية والقرى المجاورة.

وقالت النائبة نهى الحميلى عضو مجلس النواب إن الحزب برئاسة المهندس أشرف رشاد وبإشراف النائب حسام العمدة أمين الحزب بالمحافظة يولى اهتمامًا كبيرا بالمواطن ودعمه في كافة القطاعات،وهناك عدد من النجاحات تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما ساعد في جذب المزيد من الاستثمار والمستثمرين إلى السوق المصري، وتوفير عمل للشباب، من خلال المشروعات القومية الكبرى التي تم إقامتها.

وعرضت "الحميلى" خلال كلمتها أمام الأهالي نتائج مبادرة بقوة شبابها تحيا مصر والتي كان من هدفها الحوار المجتمعي والمرور على قرى مركز ناصر وذلك لرصد مشاكل المواطنين بالدائرة، والتي تنوعت مشاكلهم ما بين توقف صرف معاش تكافل وكرامة، وحل مشكلات التموين والسلع الغذائية، ومياه الري مشيده بأهالي قرية الحرجة في دعم الدولة والخروج في الاستفتاء على الدستور من أجل استكمال مسيرة الرئيس السيسى ودعم قوات الجيش والشرطة.
منها حل مشكلات التموين| تفاصيل مبادرة بقوة شبابها تحيا مصر ببني سويف
منها حل مشكلات التموين| تفاصيل مبادرة بقوة شبابها تحيا مصر ببني سويف
منها حل مشكلات التموين| تفاصيل مبادرة بقوة شبابها تحيا مصر ببني سويف
منها حل مشكلات التموين| تفاصيل مبادرة بقوة شبابها تحيا مصر ببني سويف
منها حل مشكلات التموين| تفاصيل مبادرة بقوة شبابها تحيا مصر ببني سويف
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