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رياضة

تعليق ناري من أحمد شوبير على تصريحات مطالبة الأهلي بالاعتذار لـ تركي ال الشيخ

السبت 26/أكتوبر/2019 - 07:32 م
أحمد شوبير
أحمد شوبير
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عمرو ابوبكر
نفى الإعلامى أحمد شوبير، كل ما تردد من تصريحات منتشرة منسوبة له، طالب فيها بتقديم مجلس إدارة الأهلى اعتذارا لمالك نادي بيراميدز السابق تركي آل الشيخ، بسبب الخلافات التى نشبت بين الطرفين.

وكتب شوبير عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: "بكل أسف انتشرت تغريدة غير صحيحة تماما عبر السوشيال ميديا ويجب على السادة الزملاء عدم نشر أي شيء قبل التأكد من صحتها، خاصة أنها ليست المرة الأولى، لكنها تكررت كثيرا للأسف.. علينا احترام عقول الناس وعدم إثارة الرأي العام".

كان قد تداول بعض المواقع الصحفية، تغريدة للإعلامي أحمد شوبير يطالب من خلالها مجلس الأهلي بالاعتذار الى المستشار تركي ال شيخ، بعد تعليق ال الشيخ على عودة الود بينه وبين القلعة الحمراء.

يذكر أن آل الشيخ كتب على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك: لا أحد يزايد على ولا أحد يقحمني في صراعاته أو يصفي حساباته باسمي.. اختلفت معهم واتشتمت أمي من قله وهذا الذي حز في صدري وجرحني كثيرًا ... لكن سامحت لأننا بشر نخطئ ونصيب، عندما تعرض الخطيب لمثل ما تعرضت له وقفت ضد الموضوع جملة وتفصيلا.. وعندما مرض دعوت له بالشفاء.. هذي أخلاق العرب وهكذا تربينا، أعلن من الآن أني داعم للكيان ولن أسمح باستخدام اسمي في الإساءه له أو التقليل منه.. وبابي مفتوح لأي دعم يحتاجه الكيان.. أتمنى أن تفهم الرساله جيدًا.. السعودية ومصر واحد في الحلوه والمره.
تعليق ناري من أحمد شوبير على تصريحات مطالبة الأهلي بالاعتذار لـ تركي ال الشيخ
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