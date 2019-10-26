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رياضة

تحديد موعد مباراة غزل المحلة وكفر الشيخ في كأس مصر

السبت 26/أكتوبر/2019 - 08:05 م
غزل المحلة وكفر الشيخ
غزل المحلة وكفر الشيخ
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عبدالله هشام
قررت لجنة المسابقات التابعة لإتحاد الكرة اقامة المباراة بين غزل المحلة ومنافسه كفر الشيخ يوم الاثنين الموافق ٢٨-١٠ ضمن منافسات الدور التمهيدي لبطولة كأس مصر موسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ .

يأتى ذلك بعد قرار إلغاء اقامتها امس السبت بسبب سوء ارضية الملعب الناتج عن هبوط امطار كثيفة وسوء الاجواء المناخيه علي ان تقام الاثنين في تمام الساعة الثانية الا ربع عصرا .

جدير بالذكر ان فريق غزل المحلة يلعب في دوري القسم الثاني لمجموعة بحري بينما يلعب كفر الشيخ في دوري القسم الثالث .
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