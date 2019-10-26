مصرع مصري صعقته الكهرباء في الأردن

توفي عامل مصري يبلغ من العمر 24 عاما، اليوم السبت، إثر صعقة كهربائية اثناء استخدامه الحفار الكهربائي بمنطقة الحمرا بمحافظة المفرق في الأردن.



وبحسب صحيفة "الغد" الأردني، فإن مديرية الدفاع المدني، قالت في بيان إن فرقها "تعاملت مع وفاة شخص يحمل الجنسية المصرية، إثر تعرضه لصعقه كهربائية أثناء استخدامه الحفار الكهربائي (هلتي) في منطقة الحمرا".



وأوضحت أن فرق الإسعاف علمت على إخلاء الوفاة إلى مستشفى الملك طلال العسكري.