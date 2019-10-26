الأرصاد تزف بشري سارة للمصريين..تفاصيل

قالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الهيئة كانت على قدر المسؤولية خلال الأيام الماضية، موضحة أن حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية انتهت.



وأضافت إيمان شاكر، مداخلة هاتفية، ببرنامج «الباش تاجر» الذي يبث عبر فضائية «الحدث اليوم»، تقديم الإعلامي أحمد دياب، أن البلاد من غد ستشهد ارتفاعا فى درجات الحرارة.



وأشارت إلى أنه لا صحة لوجود إعصار يضرب مصر، لأنها تطل على بحر مغلق وليس محيطا يكون أعاصير جوية.



أشارت، مدير مركز الاستشعار عن بعد، إلى أن هناك مشكلة كبيرة، يقع فيها الكثير من المواطنين وهو تصوير البرق والرعد مؤكدة أن هذا خطر يهدد حياة المواطنين مطالبة بعدم تصوير البرق والرعد.



وأوضحت مدير مركز الاستشعار عن بعد، أن عملية عزل اعمدة الانارة أمر مهم، مؤكدة أن هناك بعض المواطنين قاموا بذلك.

