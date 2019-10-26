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حمو بيكا: طلبت من نقابة المهن الموسيقية كارنيه دي جي وكنت عارف أني هسقط.. فيديو

السبت 26/أكتوبر/2019 - 10:35 م
حمو بيكا
حمو بيكا
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حمزة شعيب
قال مطرب المهرجانات حمو بيكا، إنه أبلغ نقابة المهن الموسيقية إنه ليس مطرباً أو مغنياً وصوته وحش ولكن لديه جمهور كبير.

وكشف بيكا، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه أبلغ لجنة الاختبار في نقابة المهن الموسيقية بأنه سوف يرسب في الاختبار ويريد فقط كارنيه «دي جي».

وأضاف مطرب المهرجانات حمو بيكا: «أنا بـ أأدي مهرجانات ومش مغني وبـ أأدي محتوي غير معترف به فنيا، وانا عندي جمهور ياما».
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