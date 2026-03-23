قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
واشنطن بوست: توسع غير مسبوق لعملاء الهجرة في المطارات الأمريكية بعد تهديد ترامب
وفقاً لآخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الإثنين
بدون أسيست وهدف يتيم.. صيام تهديفي لـ زيزو " صفقة القرن" محليا وقاريا
إيران تهدد بإغلاق الخليج الفارسي بالكامل وزرع ألغام بحرية حال استهداف سواحلها
خسائر كبيرة للذهب والفضة بسبب تصاعد التوتر في الشرق الأوسط وتزايد ضغوط التضخم
رئيس الوزراء البريطاني: مضيق هرمز يحتاج إلى دراسة متأنية وخطة قابلة للتطبيق
ترامب : السلام يتحقق من خلال القوة.. وإسرائيل تشن غارات على طهران
إعلام إسرائيلي: بلاغات عن سقوط رؤوس عنقودية في عدة مناطق بتل أبيب
إسرائيل تشدد قيود السفر الجوي.. تقليص الرحلات والمسافرين وسط تصاعد التهديدات
"خبطتين في الرأس توجع".. غياب 3 نجوم سوبر عن ودية مصر والسعودية
التعليم العالي: تدويل الجامعات المصرية وإنشاء فروع لها بالخارج ضمن أولويات الوزارة
سويسرا : الموافقة على بدء إعادة تشغيل محطة جوسجن للطاقة النووية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

ولادة ناجحة داخل سيارة إسعاف بالغردقة في أقل من 30 دقيقة

ابراهيم جادالله

سجلت أطقم هيئة الإسعاف بمدينة الغردقة موقفًا إنسانيًا مميزًا، بعد نجاحهم في إجراء حالة ولادة طبيعية داخل سيارة الإسعاف في زمن قياسي، وذلك استجابة لبلاغ طارئ عبر الخط الساخن 123.

وكانت غرفة عمليات الإسعاف قد تلقت بلاغًا من أحد المواطنين يفيد بدخول زوجته في حالة ولادة مفاجئة داخل المنزل، وعلى الفور تم توجيه أقرب سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، حيث وصلت خلال أقل من خمس دقائق.

وبمجرد وصول الطاقم، تبين أن الحالة في مرحلة ولادة متقدمة، ما استدعى التعامل الفوري دون نقلها أولًا إلى المستشفى. وقام المسعف رضا محمد صادق بإجراء عملية الولادة ومساعدة الأم وفق الإجراءات الطبية السليمة، بينما تولى فني القيادة حجاج إبراهيم علي تجهيز المعدات ومتابعة التواصل مع غرفة القيادة والتحكم.

وخلال نحو 15 دقيقة فقط، تمت الولادة بنجاح، حيث جرى التعامل مع المولود بشكل آمن، من تجفيفه وتحفيزه على التنفس وقطع الحبل السري وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة.

وعقب ذلك، تم نقل الأم والمولود إلى مستشفى الغردقة العام للاطمئنان على حالتهما الصحية، حيث أكدت المصادر استقرار الحالة.

وتأتي هذه الواقعة لتؤكد جاهزية وكفاءة أطقم الإسعاف وسرعة استجابتهم للحالات الطارئة، حيث لم تتجاوز مدة التعامل الكامل مع البلاغ، منذ تلقيه وحتى الوصول للمستشفى، أقل من 30 دقيقة، في إنجاز يعكس مستوى الاحترافية والإنسانية في أداء مهامهم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النوم بعد صلاة الفجر

ماذا يحدث لمن يعود للنوم بعد صلاة الفجر؟.. لا تفعلها لـ10 أسباب

الاهلي

مدرب مفاجأة يقترب من قيادة الأهلي خلفاً لتوروب

الذهب

الجرام أقل من 6000… سعر الذهب اليوم الإثنين بعد التراجع

البنزين

بعد العيد..أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 23 مارس 2026

المتهم

شتمني بعد واقعة التحـ.رش بيوم.. أقوال فتاة الأتوبيس تكشف مفاجآت جديدة

حالة الطقس

أمطار ورياح مثيرة للرمال تضرب عدة مناطق.. تنبيهات عاجلة من الأرصاد حول طقس الأيام المقبلة

الفتاة الضحية بالغربية

تشكيل لجنة عاجلة لانقاذ حياة "طفلة البالونة"

خالد الغندور

إمام عاشور رجع.. تعليق غير متوقع من خالد الغندور بعد تأهل الزمالك في الكونفدرالية

ترشيحاتنا

زار محفل ماسوني ورحلته السعودية. من هو فؤاد الهاشم الذي أساء لمصر؟

حكيمي

نصيحة والدته.. هل رفض حكيمي سحب لقب أمم أفريقيا من السنغال؟

غواصة نووية

وصول غواصة نووية تابعة للبحرية الملكية إلى بحر العرب.. ماذا سيحدث؟

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السردين؟

ملابس كاجوال.. ريم سامي تحتفل بالعيد مع زوجها | صور

شهي ولذيذ.. طريقة عمل البرجر فى المنزل

أطعمة يفضل الابتعاد عنها مع فرط نشاط الغدة الدرقية

فيديو

جانب من الفيديو المتداول

بعد نشر صدى البلد.. سقوط متحرش الميكروباص بسوهاج في قبضة الأمن بسوهاج| نهاية فضيحة الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد جمعة

الدكتور محمد جمعة يكتب: قراءةٌ سوسيولوجيةٌ في فقهِ الصمودِ وأثر الهويةِ الدينية والوطنية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عندما ينهار اليقين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أؤيد قرارات د. مدبولي

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

المزيد