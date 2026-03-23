ولادة ناجحة داخل سيارة إسعاف بالغردقة في أقل من 30 دقيقة

سجلت أطقم هيئة الإسعاف بمدينة الغردقة موقفًا إنسانيًا مميزًا، بعد نجاحهم في إجراء حالة ولادة طبيعية داخل سيارة الإسعاف في زمن قياسي، وذلك استجابة لبلاغ طارئ عبر الخط الساخن 123.

وكانت غرفة عمليات الإسعاف قد تلقت بلاغًا من أحد المواطنين يفيد بدخول زوجته في حالة ولادة مفاجئة داخل المنزل، وعلى الفور تم توجيه أقرب سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، حيث وصلت خلال أقل من خمس دقائق.

وبمجرد وصول الطاقم، تبين أن الحالة في مرحلة ولادة متقدمة، ما استدعى التعامل الفوري دون نقلها أولًا إلى المستشفى. وقام المسعف رضا محمد صادق بإجراء عملية الولادة ومساعدة الأم وفق الإجراءات الطبية السليمة، بينما تولى فني القيادة حجاج إبراهيم علي تجهيز المعدات ومتابعة التواصل مع غرفة القيادة والتحكم.

وخلال نحو 15 دقيقة فقط، تمت الولادة بنجاح، حيث جرى التعامل مع المولود بشكل آمن، من تجفيفه وتحفيزه على التنفس وقطع الحبل السري وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة.

وعقب ذلك، تم نقل الأم والمولود إلى مستشفى الغردقة العام للاطمئنان على حالتهما الصحية، حيث أكدت المصادر استقرار الحالة.

وتأتي هذه الواقعة لتؤكد جاهزية وكفاءة أطقم الإسعاف وسرعة استجابتهم للحالات الطارئة، حيث لم تتجاوز مدة التعامل الكامل مع البلاغ، منذ تلقيه وحتى الوصول للمستشفى، أقل من 30 دقيقة، في إنجاز يعكس مستوى الاحترافية والإنسانية في أداء مهامهم.