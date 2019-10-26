فى دقيقتين.. 5 نصائح للحصول على شفاة ممتلئة وناعمة بمكونات في المنزل

البعض من الفتيات لا يفضلون الشفاة الرفيعة، ويريدون الحصول على شفاة ممتلئة ووردية ولكن بدون جراحة أو مواد كيميائية يمكن أن تؤثر عليهم بشكل سلبى لذلك قام موقع aol بتقديم 6 طرق طبيعية للحصول على شفاة ممتلئة وهى:





1- زيت النعناع

يعد النعناع من أفضل المكونات التى تهدئ البشرة، ولمن أيضًا يساعد بشكل كبير على ترطيب الشفاة ونفخها بطريقة بسيطة





2- السكر

يساعد تقشير الشفاة بالسكر مع زيت جوز الهند على ملء الشفاة بشكل طبيعى وإضافة لون وردى وجذاب لها





3- المكياج

يساعدك وضع لون غامق على الشفاة من الخارج مع لون أفتح بداخلها على تسليط الضوء عليها لتبدو بحجم أكبر





4- العسل والسكر

فعند وضع العسل والسكر على الشفاة لمدة دقيقتين ثم فركها بشكل دائرى وبسيط تحصلين على شفاة فى غاية النعومة والامتلاء





5- القرفة وزيت الزيتون