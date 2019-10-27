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أخبار العالم

فوكس نيوز: الجيش الأمريكي يجري اختبار DNA للتأكد من حقيقة مقتل أبو بكر البغدادي

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 05:44 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
ذكرت قناة فوكس نيوز، أن مصادر عسكرية قريبة من موقع عملية استهداف زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي قالت إن عمليات التحقق من هوية الهدف المقتول جارية، بواسطة اختبارات الحمض النووي "DNA".

كانت قناة فوكس نيوز الأمريكية نقلت عن مصدر عسكري مطلع، إن هدفا عالي القيمة لتنظيم داعش الإرهابي يعتقد أنه أبو بكر البغدادي قتل على يد القوات التي تقودها الولايات المتحدة في إدلب، سوريا.

وأضافت أن الجيش الأمريكي لم يتمكن بعد من تأكيد هوية الهدف المقتول.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن وزارة الدفاع الأميركية أبلغت البيت الأبيض أن لديهم ثقة كبيرة في أن الهدف "عالي القيمة" وهناك مزيد من التحقيق مازال جاريا.

وأصدر البيت الأبيض بيانا بأنه سيتم الإعلان عن المعلومات في الساعة التاسعة صباحا بتوقيت واشنطن، فيما سيدلي الرئيس الأمريكي دونالد ترانب بتصريح مهم في تمام الساعة الواحدة بتوقيت جرينتش.

وكتب ترامب على تويتر :" هناك شئ كبير للغاية حدث للتو".

أفادت مجلة نيوزوزويك الأمريكية نقلا عن مصدر بالجيش الأميركي بأن زعيم تنظيم داعش الإهابي أبو بكر البغدادي قتل في غارة جوية.

وقالت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أقر عملية عسكرية استهدفت زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي وهناك معلومات قوية أنه قتل في العملية.



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