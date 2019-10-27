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اقتصاد

سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 27-10- 2019

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 09:04 ص
اسعار الدولار اليوم
اسعار الدولار اليوم
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علياء فوزى
شهدت أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية، استقرارا أمام الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم، الأحد، 27 أكتوبر 2019، وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 27-10-2019

وبلغ سعر الدولار نحو 16.07 جنيه للشراء و16.20 جنيه للبيع، بينما سجل اليورو الأوروبي نحو 17.87 جنيه للشراء 18.02 جنيه للبيع، في حين سجل الجنيه الإسترليني نحو 20.72 جنيه للشراء و20.89 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسرى

وسجّل الفرنك السويسرى نحو 16.22 جنيه للشراء و16.36 جنيه للبيع، بينما سجل 100 ين يابانى نحو 14.79 جنيه للشراء و14.91 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني

بينما سجل اليوان الصيني نحو 2.27 جنيه للشراء و2.29 جنيه للبيع.

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