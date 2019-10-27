إعادة تخصيص قطعة أرض بأكتوبر كمشروع سكني لـ الصحفيين.. وبروتوكول تعاون مع بي. تك.. وأنشطة متنوعة للنقابة في خدمة أعضائها

نقيب الصحفيين يعلن عودة قطعة أرض أكتوبر كمشروع سكني للنقابة.. تفاصيل

بروتوكول تعاون بين نقابة الصحفيين وشركة «بي. تك» الزناتى: عرض لمسرح العرائس لأبناء الصحفيين بالنقابة الخميس المقبل





نظمت نقابة الصحفيين مؤخرًا، عددًا من الأنشطة الفنية والاجتماعية في إطار خدمة أعضائها على كافة الأوجه، حيث أعلن حسين الزناتى وكيل نقابة الصحفيين للنشاط، أنه ستتم إقامة عرض فني يوم الخميس المقبل على مسرح النقابة لأبناء الصحفيين وأسرهم وذويهم فى السادسة مساء لفريق أجيال للعرائس وعرائس الماريونيت لأعضاء الفريق التابع للإدارة العامة لثقافة الطفل بقصر جاردن سيتى.





وأشار الزناتى إلى أن العرض سيكون بالمجان ويأتى فى إطار التعاون الذى اتفقت عليه النقابة مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض لإقامة عروض لمسرح العرائس والأنشطة الفنية والرحلات وورش الرسم لأبناء الصحفيين وبدأت الأسبوع الماضى برحلات لأتوبيس الفن الجميل وأعقبها ورشة فنية لرسوم الأطفال.





وأعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين عن موافقة وزارة الإسكان على إعادة تخصيص قطعة الأرض رقم (E/4) بمساحة 30,9 فدان بمدينة حدائق أكتوبر كمشروع عمراني متكامل، لنقابة الصحفيين، بعد سحبها سابقًا بسبب عدم وفاء النقابة بشروط الشراء والبناء عليها.





وأوضح النقيب في بيان له اليوم الأحد، أنه تم على الفور استكمال كل الإجراءات اللازمة لرجوع قطعة الأرض للنقابة، وسيتم عرض الملف كاملا على مجلس النقابة متضمنا سعرها الجديد وشروط ومدة دفعه، وكذلك الطرق والعروض المطروحة لبنائها للبدء في هذا في أقرب وقت.





ونوه رشوان إلى أنه فور الانتهاء من الاجراءات، فإنه سوف يتم الإعلان الرسمي عن عدد ومساحات الوحدات السكنية وشروط حجزها لأعضاء النقابة على قاعدة ثابتة من العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية، مع الوضع في الاعتبار حالات الزملاء الحاجزين في مشروع هذه القطعة قبل سحبها.





ووجّه النقيب شكره باسم النقابة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لرعايته الكريمة لإعادة تخصيص قطعة الأرض للنقابة، وللدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وكبار المسئولين في الوزارة، على كل جهودهم لإنجاز هذا وبالمراعاة للأوضاع الخاصة بالنقابة.





وقبل أيام كانت نقابة الصحفيين قد بدأت في تنفيذ بروتوكول التعاون بين شركة "بي تك" والنقابة لمنح الأعضاء شراء السلع من جميع فروع الشركة بدون دفع مقدم وبدون اجراءات بضمان البدل.





وقال حماد الرمحى عضو نقابة الصحفيين،إنه ينبغي على الصحفي أن يحصل على استمارة معتمدة من نقابة الصحفيين موجهة لشركة «بي.تك».. وبعد استيفاء الأوراق داخل نقابة الصحفيين يتوجه الصحفي إلى أي فرع من فروع شركة «بي.تك» على مستوى الجمهورية، ويقوم بشراء السلعة واستلامها في نفس اللحظة بدون أي إجراءات وبدون مقدم، وبدون استعلام، والنقابة ستتولى عملية سداد الأقساط خصما من البدل".





وأشار الرمحى إلى أنه بالنسبة للزملاء بالصحف القومية فإنه يتم اعتماد الأوراق من نقابة الصحفيين والمؤسسة القومية التابع لها.





وحول تفاصيل البروتوكول، قال الرمحى:"خاطبت شركة "بي تك" نقابة الصحفيين، بقرارها خفض فائدة المشتريات للزملاء أعضاء النقابة إلى 12% من 14%، وذلك للتقسيط على 12 شهرا، وخفض قيمة الفائدة إلى 28%، للتقسيط على 24 شهرًا.





وكانت نقابة الصحفيين، وقعت بروتوكول تعاون مع شركة «بي . تك» للتجارة والتوزيع برئاسة الدكتور محمود خطاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وذلك بحضور الكاتب الصحفي محمد شبانه سكرتير عام نقابة الصحفيين، والكاتب الصحفي حماد الرمحي عضو مجلس نقابة الصحفيين المشرف العام على البروتوكول.





وينص البروتوكول الذي تم توقيعه على تقديم عرض مميز للصحفيين لبيع جميع أنواع السلع المعمرة بالتقسيط المريح، وبدون مقدم مع منح الصحفيين فترة سماح شهرين قبل سداد القسط الأول.





ومن جانبه قال حماد الرمحي عضو مجلس نقابة الصحفيين المشرف العام على البروتوكول، إن العرض المقدم من شركة «بي . تك» يشمل جميع أعضاء نقابة الصحفيين بالقاهرة وفرع الإسكندريه وجميع اللجان الفرعية بالمحافظات.





كما يشمل العرض جميع الصحف القومية والحزبية والخاصة، مؤكدًا أن جميع المشتريات بالتقسيط وبدون مقدم نهائيًا وبضمان بدل التدريب والتكنولوجيا.









وأشار «الرمحي» إلى أن العرض يشمل شراء جميع السلع من شركة «بي . تك» بالتقسيط على 12 شهر بدون مقدم وبفائدة 14%، مشيرًا إلى أن سعر الفائدة للمواطن العادي هي 25% إلا أن الشركة منحت الصحفيين تخفيضًا على سعر الفائدة بلغ 11% ليتم البيع للصحفيين بفائدة 14% فقط.





وأكد حماد الرمحي أن العرض المقدم من شركة «بي . تك» يشمل إعفاء الصحفيين نهائيًا من رسوم الإستعلام والتي تقدر بنحو 100 جنيه، كما أن عملية البيع تتم مباشرة ومن خلال فروع شركة «بي . تك» على مستوى الجمهورية بدون أى اجراءت استعلام سواء في عنوان العمل أو السكن، كما أن عملية تسليم البضائع للصحفيين تتم من أى فرع من فروع شركة «بي . تك» على مستوى الجمهورية.





كما نظمت نقابة الصحفيين احتفالية قبل أيام لتكريم أبناء الزملاء المتفوقين فى مراحل الدراسة المختلفة .





وأعلن أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنتي التشريعات الصحفية، والرعاية الاجتماعية والصحية، أهمية تكريم الأبناء وتشجيعهم فى مراحل الدراسة وتحفيزهم على مواصلة التقدم والنجاح.



