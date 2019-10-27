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اقتصاد

زيادة من 5 إلى 20 جنيها للطن.. ارتفاع أسعار الأسمنت اليوم 27 -10- 2019

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 02:12 م
صدى البلد
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زينب أبو الخير
رصد "صدى البلد" بورصة أسعار شركات الأسمنت، اليوم، الأحد، الموافق 27 - 10- 2019، حيث ارتفعت أسعار الأسمنت اليوم مقارنة بأمس، وذلك وفقا للعرض والطلب بالسوق، حيث تباينت الأسعار بين الشركات، وتراوح السعر بين 760 جنيها للطن 810 جنيهات للطن.

وارتفعت أسعار شركة العربية للأسمنت لـ 790 جنيها مقارنة بأمس بـ 770 جنيها للطن، وزادت أسعار شركة مصر بنى سويف للأسمنت إلى 810 جنيهات مقارنة بأمس بـ 805 جنيهات للطن، وأسعار شركة لافارج للأسمنت عند 780 جنيها للطن مقارنة بأمس بـ 773 جنيها للطن، وارتفعت أسعار شركة أسمنت ميدكوم أسوان عند 763 جنيها للطن مقارنة بأمس بـ 758 جنيها للطن.

وارتفعت أسعار شركة أسمنت سيناء إلى 763 جنيها للطن مقارنة بأمس بـ 758 جنيها للطن، وبلغت أسعار العريش للأسمنت عند 765 جنيها للطن، وارتفعت أسعار شركة السويس للأسمنت إلى 780 جنيها بدلا من 770 جنيها للطن أمس، وأسعار شركة أسمنت حلوان عند 778 جنيها للطن.

وكانت أسعار شركة أسمنت شورى عند 775 جنيها للطن وشركة جنوب الوادى عند 790 جنيها للطن، وارتفعت أسعار شركة مصر للأسمنت قنا إلى 763 جنيها للطن بدلا من 758 جنيها للطن أمس، وشركة الوطنية للأسمنت بنى سويف 778 جنيها للطن، واستقرت أسعار شركة النهضة عند 785 جنيها للطن، وارتفعت أسعار شركة السويدى للاسمنت إلى 793 جنيها للطن مقارنة بأمس 785 جنيها للطن.
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