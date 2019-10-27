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حوادث

حامل قبل الدخلة.. زوج يتهم عروسه بخيانته لـ انجابها طفلا بعد 4 أشهر من الزواج

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 05:30 م
صورة أرشيفية - وزارة
صورة أرشيفية - وزارة الداخلية
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أحمد على
تقدم "ع .ال .ن" عامل رخام مقيم بعزبة المنشاوي بمركز السنطة بمحافظة الغربية اليوم ببلاغ رسمي يحمل رقم 5194 إداري مركز السنطة يتهم زوجته بإنجابها طفل رضيع وقيده على اسمه عقب 4 شهور من زواجهما وسكنها بمنزلهما خلال فترة سفره للعمل بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء .

كان اللواء محمود حمزه مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العقيد أحمد البرجي مأمور مركز السنطة يفيد بورود بلاغ من المدعو "ع .ال .ن" يحمل رقم 5194 إداري مركز السنطة يتهم فيه عروسه بالخيانه الزوجيه .

كما أوضح الزوج فى بلاغه أنه فوجىء بإنجاب عروسه للطفل رضيع بعد مضي 4 شهور و12 يوم من زواجهما وقيده على اسمه خلال فترة تواجده للعمل بمدينة شرم شيخ للكسب عيشه بالحلال .

كما بين أنه غادر منزل عش الزوجية خلال شهر من الزواج للعمل بأحد مصانع الرخام بمدينة شرم الشيخ ونظرا لبعد المسافه يحصل على أجازه أسبوع كل شهر ونصف على الأكثر مشيرا بقوله " سافرت للعمل وعندما رجعت من ثاني أجازه وجدت زوجتي "ن .ر.ش" أ تركت عش الزوجية وذهبت للجلوس مع أفراد عائلتها بقرية شبرا بلوله .

وكشفت الزوج فى بلاغه أن زوجته قامت باستخراج شهادة ميلاد للطفل بتاريخ 18 مارس لسنة 2019م مما يؤكد موقفه بالأبلاغ بخيانتها له وشروعها فى إنجاب الطفل
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر رقم 5194 لسنة 2019 م وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فى الواقعة .
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