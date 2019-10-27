Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بيراميدز يتفوق على الأهلي والزمالك بعد الفوز فى الكونفدرالية على يانج افريكانز

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 06:30 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
تغلب فريق كرة القدم الأول بنادي بيراميدز على يانج افريكانز بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الوطني فى ذهاب الدور الـ32 ملحق بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحقق بيراميدز الفوز في جميع المباريات خارج ملعبه، حيث سجل 3 انتصارات متتالية بدء من الدور التمهيدي الـ 64 بتغلبه على مضيفه إيتوال الكونغولي بهدف نظيف، ثم بنفس النتيجة على شباب بلوزداد الجزائري في دور ال32 الإضافي، إضافة إلى فوز اليوم.

وحسب موقع "Sport360" فإن بيراميدز هو أول فريق مصري يحقق 3 انتصارات متتالية في الأدوار الإقصائية خارج ملعبه، حيث لم ينجح الأهلي والزمالك الأكثر مشاركة في دوري الأبطال والكونفدرالية في تحقيق 3 انتصارات متتالية خارج أرضهما.

ويستضيف بيراميدز فريق يانج أفريكانز في مصر يوم الأحد المقبل في مباراة الإياب، لحسم المتأهل إلى دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد مباراة بيراميدز ضد شباب بلوزداد في الكونفدرالية

بعد تعادله مع بلوزداد.. ما هي فرص بيراميدز في الصعود للدور المقبل بالكونفدرالية

بث مباشر.. مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد في الكونفدرالية

انطلاقة رائعة لممثلي مصر في الكونفدرالية

قرعة الكونفدرالية .. بيراميدز يواجه يانج أفريكانز في دور الـ 32 مكرر

موعد مباراة بيراميدز ويانج افريكانز في الكونفيدرالية الأفريقية

ترشيحاتنا

في عيد ميلاده .. للرجال استلهم أناقتك من مهند التركي

أحدث طلاق في الوسط الفني.. انفصال عمرو سعد عن زوجته بعد 11 عاما زواجا

مفاجأة.. ميتسوبيشي تودع الشارك وتطرح جراند لانسر 2020 بشكلها الجديد.. شاهد

تراجع كبير لليورو والإسترليني.. سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم

بعد الفوز فى تنزانيا.. موعد مباراة العودة بين بيراميدز ويانج أفريكانز بالكونفدرالية

ترامب يوجه الشكر لـ 4 دول على المساعدة في عملية قتل أبوبكر البغدادي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلاده .. للرجال استلهم أناقتك من مهند التركي

مين أحلى؟ .. أمهات النجوم يتألقن بفساتين أنيقة.. أبرزهن هنا الزاهد وملك قورة

مفاجأة.. ميتسوبيشي تودع الشارك وتطرح جراند لانسر 2020 بشكلها الجديد.. شاهد