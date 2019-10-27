بيراميدز يتفوق على الأهلي والزمالك بعد الفوز فى الكونفدرالية على يانج افريكانز

تغلب فريق كرة القدم الأول بنادي بيراميدز على يانج افريكانز بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الوطني فى ذهاب الدور الـ32 ملحق بكأس الكونفدرالية الأفريقية.



وحقق بيراميدز الفوز في جميع المباريات خارج ملعبه، حيث سجل 3 انتصارات متتالية بدء من الدور التمهيدي الـ 64 بتغلبه على مضيفه إيتوال الكونغولي بهدف نظيف، ثم بنفس النتيجة على شباب بلوزداد الجزائري في دور ال32 الإضافي، إضافة إلى فوز اليوم.



وحسب موقع "Sport360" فإن بيراميدز هو أول فريق مصري يحقق 3 انتصارات متتالية في الأدوار الإقصائية خارج ملعبه، حيث لم ينجح الأهلي والزمالك الأكثر مشاركة في دوري الأبطال والكونفدرالية في تحقيق 3 انتصارات متتالية خارج أرضهما.



ويستضيف بيراميدز فريق يانج أفريكانز في مصر يوم الأحد المقبل في مباراة الإياب، لحسم المتأهل إلى دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

