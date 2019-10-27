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رياضة

الدوري السعودي.. الهلال يتقدم على النصر في الشوط الأول من مباراة الديربي

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 07:56 م
مباراة الهلال والنصر
مباراة الهلال والنصر
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إسماعيل محمود
تقدم الهلال على ضيفه نادي النصر بهدف نظيف ، في مباراة الديربي التي تجمعهما على ملعب جامعة الملك سعود ، في قمة الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان" الدوري السعودي "،

شهدت الربع ساعة الأولى تحفظا من الفريقين، مع وجود أفضلية طفيفة للهلال، لكن دون خطورة على مرمى النصر ، لكنه كان قريبًا من الحصول على ضربة جزاء عن طريق لاعبه كارلوس إدواردو ،بعد تدخل من لاعب النصر ، لكن حكم المباراة لم يحتسب المخالفة بعد الرجوع لتقنية الفار في الدقيقة 8.

استمر حذر الفريقين في الربع ساعة التالية ، لتمر بدون تسديد أي فريق لأي كرة على مرمى الآخر ، مع استمرار وجود أفضلية للهلال من حيث الاستحواذ على الكرة بنسبة بسيطة.

وفي الدقيقة 27 ، كان النصر قريبًا من هز شباك الهلال ، عندما طالت الكرة من علي البلهي مدافع الهلال ، لكنه أنقذ نفسه وفريقه في اللحظات الأخيرة.

الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول كانت مغايرة للنصف ساعة الأولى منه ، ففي الدقيقة 30 سدد سالم الدوسري أول تسديدات الفريقين في المباراة ، لكنها ارتطمت بمايكون مدافع نادي النصر ، لترتد الكرة لهجمة مرتدة للنصر عن طريق المغربي مرابط الذي مر من الجهة اليسرى ، وراوغ مدافع الهلال قبل أن يسدد الكرة بباطن القدم ، لكنها وجدت طريقها نحو يد عبدالله المعيوف حارس مرمى الهلال.

وفي الدقيقة 32 ، مرر عبدالله المعيوف حارس مرمى الهلال كرة طولية ذهبت لمايكون مدافع نادي النصر ، والذي أخطا في تمرير أو إبعاد الكرة ، نتيجة تداخل الفرنسي جوميز معه ، ليخطف منه الفرنسي الكرة ، ويمررها لإدواردو ، الذي كان في موقع مباشر أمام براد جونز حارس النصر ، ليضع الكرة على يساره ، معلنًا عن هدف التقدم لفريقه في الدقيقة 32 ، ومنهيًا الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف نظيف.

ويحتل الهلال صدارة الترتيب برصيد 19 نقطة ، بينما يحتل نادي النصر المركز السابع برصيد 11 نقطة.
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