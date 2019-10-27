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رياضة

البدري يعاوده الحنين للأحمر.. الاهلي وبيراميدز يتفوقان على الزمالك في قائمة المنتخب

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 08:33 م
حسام البدري المدير
حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني
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حسام الحارتي
أعلن الكابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول عن قائمة اللاعبين المنضمين لمعسكر الفراعنة يوم ٥ نوفمبر المقبل في إطار استعداداته لمباراتي كينيا وجزر القمر يومي ١٤ و١٨ نوفمبر المقبل في إطار التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون.

وشملت القائمة٣٢ لاعبا هم : محمد الشناوي (الأهلي ) محمد عوّاد (الزمالك ) محمد بسام (طلائع الجيش) أحمد فتحي (الأهلي ) رجب بكار (بيراميدز) محمد هاني (الأهلي ) عبدالله جمعة( الزمالك ) محمود وحيد (الأهلي ) محمد حمدي (بيراميدز ) محمود علاء (الزمالك ) رامي ربيعة (الأهلي ) باهر المحمدي (الإسماعيلي ) أيمن أشرف (الأهلي) طارق حامد (الزمالك) عمرو السولية (الأهلي) حمدي فتحي (الأهلي) عمر جابر(بيراميدز) عبدالله السعيد (بيراميدز) محمد مجدي أفشة (الأهلي) حسين الشحات (الأهلي) أحمد السيد زيزو (الزمالك) محمد فاروق (بيراميدز) اسلام عيسي (بيراميدز ) حسام حسن (سموحة ) مروان حمدي (وادي دجله) احمد جمعه (المصري ) أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي).

محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي ) محمد النني (بشكتاش التركي) أحمد حسن كوكا (براجا البرتغالي) محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي ) محمود عبدالمنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالي ).


ونوع حسام البدري المدير افني للمنتخب الوطني في اختيار اللاعبين من كافة الاندية ولكن استحوذات النسبة الأكبر على لاعبي النادي الأهلي ، وفيما يلي نرصد لكم أبرز اللاعبين الذي تم اختيارهم من كافة الأندية والنادي الأغلب في الاختيار .


النادي الأهلي .. شملي تواجد لاعبي النادي الأهلي داخل قائمة المنتخب المصري الأول تواجد عشرة لاعبين وهم " محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي ، أحمد فتحي ، ومحمد هاني ، رامي ربيعه ، وأيمن أشرف ، ومحمود وحيد ، وعمرو السولية وحمدي فتحي ، ومحمد مجدي أقفشة، وحسين السحات ، "، ليصبح النادي الأهلي هو النادي الأكثر تواجد داخل منتخب مصر الأول .



وشملت قائمة نادي الزمالك تواجد خمسة لاعبيين في صفوف المنتخب المصري كل من :" محمد عواد حارس مرمي نادي الزمالك ، ومحمود علاء ، وعبد الله جمعة ، وطارق حامد ، وأحمد سيد زيزو .

أما نادي بيراميدزالمنافس الجديد لقطبي الكرة المصرية " الأهلي والزمالك "،تواجد ستة لاعبيين في صفوف المنتخب المصري كل من :" رجب بكار ، محمد حمدي ، عمر جابر ، وعبدالله السعيد ، محمد فاروق ، وإسلام عيسي ، ".






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