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بين الناس

مواطنة لأصحاب القلوب الرحيمة: نفسى بنتى تكمل تعليمها

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 01:00 م
صدى البلد
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وسام مختار
ناشدت المواطنة إحسان، البالغة من العمر 32 عامًا، التى تقيم بحارة درب العجوزة في منطقة ميت عقبة، أصحاب القلوب الرحيمة، مساعدتها فى مصروفات تعليم ابنتها.

وتقول فى رسالتها: جوزى متوفي منذ سنوات وترك لي طفلة وأنا العائل الوحيد لها، بعد موت والدها ولم يترك لها أى شيء تعيش منه لأنه كان أرزقي على الله، وأنا أعيش أنا وبنتي على مساعدة الجيران، ولكن مصاريف دراستها ترهقنى في دفعها.

وأضافت: أعيش في غرفة بالإيجار ولا تحتوى إلا على حمام مشترك لكل من يسكن بالمنزل ولا يوجد لدينا أى دخل رزق أو معاش يساندني على الحياة وتعليم طفلتى الذى أعانى منه طوال الوقت.

واختتمت : كل ما أتمناه من الحياة هو أن تحصل ابنتي على شهادة تسندها على الحياة ولكن من الصعب لعدم قدرتى على مصاريف دراستها ونفسى شخص يساعدنى على مصروفات تعليمها.

للتواصل مع الحالة ٠١١١٢٦٠٢٠٦٧


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