باحث يكشف تأثير مقتل أبوبكر البغدادي على داعش.. فيديو

قال ماهر فرغلي الباحث فى شئون الحركات الإسلامية، أن ترامب أعلن عن مقتل أبوبكر البغدادي فى عملية للقوات الخاصة الأمريكية فى شمال سوريا بأدلب وأشتبكت مع القاعدة وتم التعامل معهم وقتل زعيمهم.



وأضاف ماهر فرغلي الباحث فى شئون الحركات الأسلامية خلال مشاركتة الهاتفية فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن موت أبوبكر البغدادي سيؤثر على معنويات تنظيم داعش وسيكون التنظيم ضعيف جدا وأقل حدة فى التشدد عما كان فية ، وأن التاثير الاداري والقيادي لم يتغير كثيرا لان ابوبكر كان ينظم أدرايا فقط وأنه يوجد له بديلة.



وأوضح فرغلي ، أن الضربة كانت قوية جدا وان ابوبكر البغدادي كان قد دمر مدن كبيرة جدا فى العراق، وأن أبوبكر البغدادي كان سلفي المنشأ ولم يكن لاعب كورة كما أذيع فى وسائل الأعلام.



وصرح فرغلي أن أبوبكر البغدادي قد صرح فى السابق أنه حاصل على دكتوراة فى علوم القراءن وأنه هو خليفة المسلمين.

