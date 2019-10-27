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حوادث

إحالة أوراق ربة منزل وعاطل ومسجل خطر للمفتي لاتهامهم بقتل سائق

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 09:42 م
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
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جمالات الدمنهوري
قضت محكمة دمنهور الدائرة الثانية المنعقدة بمحكمة ايتاي البارود الجزئية برئاسة المستشار جمال طوسون، رئيس المحكمة، اليوم الأحد، بإحالة أوراق عاطل ومسجل خطر وربة منزل لفضيلة مفتي الديار المصرية بعد قيامهم بقتل سائق توك توك.

وترجع أحداث الجريمة عندما كشفت مباحث البحيرة لغز العثور على جثة سائق توك توك مقتولا وملقى بجوار حديقة الطفل بمدينة كفر الدوار ، وتبين ان وراء الحادث عاطلا ومسجل خطر وربة منزل وذلك لخلافات مالية بين المجني عليه والعاطل فى البحيرة دفعت أحدهما للتخطيط لقتل الآخر، حيث استعان العاطل بمسجل خطر وزوجته لقتل الضحية مقابل مبلغ من المال، وفى سبيل ذلك نجحت زوجة المسجل خطر فى استدراج الضحية لمكان نائى، حيث تخلص زوجها منه .

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية امن البحيرة تلقت بلاغًا من قسم شرطة كفر الدوار يفيد بالعثور على جثة عامل "له معلومات جنائية" بها جروح طعنية متفرقة وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة.

وكشفت جهود البحث أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص "عامل سبق اتهامه فى 16 قضية "سلاح نارى ، مخدرات ، سرقة ، تبديد"، وزوجته ربة منزل، وعاطل "له معلومات جنائية".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم الثالث لوجود خلافات مالية سابقة بين الثالث والمجنى عليه، فاتفق معهما على التخلص منه، وفى سبيل ذلك تم استدراجه من قبل المتهمة الثانية.

وتوجهوا لمكان العثور عليه مستقلين مركبة "توك توك" وعقب حضور المجنى عليه تعدى عليه المتهمون بسلاح أبيض "سكين" فأحدثوا إصابته التى أودت بحياته واستولوا على هاتفه المحمول .
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