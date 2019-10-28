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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
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مرأة

بدون تعب أو حرمان .. نظام تخسيس مجرب وسريع لنسف الدهون

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 04:32 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
قبل الشتاء تبحثين عن رجيم سريع لحرق ونسف الدهون إليك الرجيم الغذائى التالى لكسر ثبات الوزن مع الرجيم يساعدك على التخلص من الوزن الزائد والدهون العنيدة بسرعة يقدمه موقع بولد سكاى الهندى وتعتمد خطة الرجيم التالى على 5 أيام. 

اليوم الاول

الافطار

كوب ماء دافئ مضاف ملعقة صغيرة عسل أبيض وملعقة صغيرة خل تفاح

-بعد ساعة

بيضة مسلوقة أو فول مع سلطة


الغداء:
-شوربة قليلة الدسم
+سلطة
+ مشويات منزوعة الجلد
-بعد الغداء بـ3 ساعات ..
ثمرة فاكهة

العشاء:
-علبة زبادي قليل الدسم

اليوم الثانى

الإفطار:

كوب ماء دافئ على الريق.

بعد ساعة: 1بيض مسلوق – قطعة توست دايت.

الغداء:

2 كوب ماء دافئ قبل الأكل.

طبق شوربة خضار

+ شريحتان من اللحم منزوع الدسم + طبق من السلاطة الخضراء

العشاء:

كوب عصير برتقال.

اليوم الثالث:

الإفطار:

كوب ماء دافئ.

بعد ساعة:

كوب شاي بالحليب + 2 شريحة بسكوت

الغداء:

كوب ماء دافئ.

طاجن من التورلى باللحمة المفروم + 3 ملاعق أرز

. وجبة خفيفة

ثمرة فاكهة

العشاء:

1بيضة مسلوقة

اليوم الرابع

الإفطار:

3 أكواب ماء دافئ+ ثلاث ملاعق فول بالليمون والبهارات

. الغداء:

2 كوب ماء دافئ.
+سمكة مشوية
مشوية صغيرة.
+ ثلاث ملاعق أرز

العشاء:

كوب ماء دافئ. –

+2 ثمرة فاكهة

اليوم الخامس

الإفطار:

3 أكواب ماء دافئ
+ قطعة جبن خالي الدسم
+ قطعة توست دايت.

الغداء ..شوربة كرنب الحارقة +شريحة لحم مشوى
العشاء ..

1بيضة مسلوقة.

+ قطعة توست دايت
بدون تعب أو حرمان .. نظام تخسيس مجرب وسريع لنسف الدهون
بدون تعب أو حرمان .. نظام تخسيس مجرب وسريع لنسف الدهون
بدون تعب أو حرمان .. نظام تخسيس مجرب وسريع لنسف الدهون
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