ازدحام أمام لجان الحي الثاني بأكتوبر في ثاني أيام انتخابات الشيوخ

شهدت لجان الحي الثاني بمدينة 6 أكتوبر، اليوم الثلاثاء، توافدًا كثيفًا من المواطنين منذ الصباح الباكر، في ثاني أيام التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وسط تنظيم محكم وإجراءات تأمينية مشددة.



ورُصدت طوابير من الناخبين أمام مقار اللجان، تعبيرًا عن الحرص على المشاركة في هذا الاستحقاق الديمقراطي، وتأكيدًا على وعي المواطنين بأهمية دورهم في اختيار من يمثلهم تحت قبة المجلس.

بدأ مؤتمر غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، منذ قليل، للإعلان عن مستجدات اليوم الثاني لتصويت المصريين بانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر، وفتح 8286 مقرا انتخابيا والتصويت في اللجان الانتخابية الفرعية بانتخابات مجلس الشيوخ في جميع اللجان، والتي بدأت في الساعة التاسعة صباح اليوم وتستمر حتي الساعة التاسعة مساءً.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات خلال المؤتمر عن فتح ومباشرة اللجان الانتخابية، ما عدا 9 لجان فرعية في 5 محافظات، وستتم متابعة استكمال إجراءات الفتح والتصويت في اللجان.