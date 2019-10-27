Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

نادي القضاة.. غدًا بدء تلقي الطعون على أسماء المرشحين

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 10:42 م
نادى القضاة
نادى القضاة
Advertisements
عمرو خليفة – جودت عيد
أكد المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي قضاة مصر، أن اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار المحمدي قنصوة ستبدأ في تلقي الطعون على أسماء المرشحين وأسبابها اعتبارا من غد الاثنين حتى الخميس ٣١ أكتوبر، من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية ظهرا.

وأضاف أن اللجنة ستفصل في الطعون وتعلن القائمة النهائية للمرشحين قبل الساعة الثانية مساء يوم الاثنين 4 نوفمبر.

وتجرى الانتخابات الكلية في نادي قضاة مصر على المقاعد الـ17 هي؛ مقعد رئيس النادى، ومقعد عن المتقاعدين، و5 مقاعد للمستشارين، و5 مقاعد من بين رؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية على أن يكون أحدهم على الأقل قاضيًا، و5 من أعضاء النيابة العامة على أن يكون أحدهم على الأقل من وكلاء النائب العام.

وتم فتح باب الترشح في انتخابات مجلس إدارة نادي قضاة مصر اعتبارا من يوم الاثنين الموافق ٢١ أكتوبر، حتى تم إغلاق باب الترشح، اليوم الأحد الموافق ٢٧ أكتوبر.

وستجري انتخابات نادي قضاة مصر يوم الجمعة الموافق ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القضاة: فتح باب الترشح لانتخابات النادي 21 أكتوبر

نادي القضاة: الانتخابات القادمة تجديد كلي في هيكل مجلس الإدارة وتشمل 17 مقعدا

ياسر المتناوي يتقدم بأوراق ترشحه في انتخابات نادي القضاة

غدًا غلق باب الترشح في انتخابات نادي القضاة.. والمنافسة تشتعل في الساعات الأخيرة

غدا.. غلق باب الترشح في انتخابات نادي القضاة.. والمنافسة تشتعل في الساعات الأخيرة.. و4 يتقدمون لمقعد الرئيس.. وعبد المحسن يتسلح بأعضاء المجلس الحالي

أحمد الجزار يتقدم بأوراق ترشحه في انتخابات نادي القضاة

ترشيحاتنا

شاهد.. ملخص وأهداف مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي وإصابة محمد صلاح

حازم إمام يحسم الجدل بشأن خوض انتخابات الزمالك المقبلة

حكم شراء حلوى المولد النبوي.. الأزهر يحسم الجدل

أجمل نساء الكون .. نيرمين الفقي تتألق بفستان قصير

حرمونا من أول فرحتنا.. والد محمود البنا أمام المحكمة: ما يكفنيش إعدامهم

أحمد موسى يكشف اسم شخص أبلغ عن مكان البغدادي للحصول على 25 مليون دولار ..شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إعلان انفصالهما .. 20 إطلالة تبرز أناقة طليقة عمرو سعد.. شاهد

بأكتاف مكشوفة.. هنا شيحة بإطلالة ساحرة مع تليفونها.. اعرف نوعه

شتوي ولا خريفي.. لطيفة بإطلالة أنيقة تروج لألبومها الجديد