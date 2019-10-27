نادي القضاة.. غدًا بدء تلقي الطعون على أسماء المرشحين

أكد المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي قضاة مصر، أن اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار المحمدي قنصوة ستبدأ في تلقي الطعون على أسماء المرشحين وأسبابها اعتبارا من غد الاثنين حتى الخميس ٣١ أكتوبر، من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية ظهرا.



وأضاف أن اللجنة ستفصل في الطعون وتعلن القائمة النهائية للمرشحين قبل الساعة الثانية مساء يوم الاثنين 4 نوفمبر.



وتجرى الانتخابات الكلية في نادي قضاة مصر على المقاعد الـ17 هي؛ مقعد رئيس النادى، ومقعد عن المتقاعدين، و5 مقاعد للمستشارين، و5 مقاعد من بين رؤساء المحكمة والقضاة بالمحاكم الابتدائية على أن يكون أحدهم على الأقل قاضيًا، و5 من أعضاء النيابة العامة على أن يكون أحدهم على الأقل من وكلاء النائب العام.



وتم فتح باب الترشح في انتخابات مجلس إدارة نادي قضاة مصر اعتبارا من يوم الاثنين الموافق ٢١ أكتوبر، حتى تم إغلاق باب الترشح، اليوم الأحد الموافق ٢٧ أكتوبر.



وستجري انتخابات نادي قضاة مصر يوم الجمعة الموافق ٢٠ ديسمبر ٢٠١٩.