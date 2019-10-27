بسبب ديونه .. انتحار فلاح بمنية النصر بالدقهلية

أقدم فلاح على الانتحار بتناول قرص قمح سام لمروره بأزمة نفسية نتيجة الديون المتراكمة عليه بقرية ميت تمامة التابعه لمركز منية النصر.



تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية اخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة لمركز شرطة منية النصر بوصول ابراهيم ابو الوفا ابراهيم ٥٠ عاما فلاح من ناحية ميت تمام ادعاء تناوله مواد سامه (قرص قمح) تم دخوله العنايه المركزه للعلاج والمتابعه وكانت حالته سيئة للغايه ولفظ انفاسه الاخيرة.



وبانتقال ضباط المباحث لمكان البلاغ وبالفحص تبين انه كان يمر بأزمه نفسية نتيحة تراكم الديون عليه مما جعله يقدم على الانتحار وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.