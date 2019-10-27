Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بسبب ديونه .. انتحار فلاح بمنية النصر بالدقهلية

الأحد 27/أكتوبر/2019 - 11:19 م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
Advertisements
همت الحسينى
أقدم فلاح على الانتحار بتناول قرص قمح سام لمروره بأزمة نفسية نتيجة الديون المتراكمة عليه بقرية ميت تمامة التابعه لمركز منية النصر.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية اخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة لمركز شرطة منية النصر بوصول ابراهيم ابو الوفا ابراهيم ٥٠ عاما فلاح من ناحية ميت تمام ادعاء تناوله مواد سامه (قرص قمح) تم دخوله العنايه المركزه للعلاج والمتابعه وكانت حالته سيئة للغايه ولفظ انفاسه الاخيرة.

وبانتقال ضباط المباحث لمكان البلاغ وبالفحص تبين انه كان يمر بأزمه نفسية نتيحة تراكم الديون عليه مما جعله يقدم على الانتحار  وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.
Advertisements

ترشيحاتنا

البدري يعاوده الحنين للأحمر.. الاهلي وبيراميدز يتفوقان على الزمالك في قائمة المنتخب

استدرجه لممارسة الشذوذ الجنسي.. أحمد حاول الهرب من صديقه فقتله وألقى جثته في الترعة.. تفاصيل

شاهد.. محافظة القاهرة تزف بشرى سارة للمواطنين

صلاح يسجل ويخرج مصابا .. ليفربول يقلب الطاولة ويفوز 2-1 على توتنهام .. فيديو

بيراميدز يتفوق على الأهلي والزمالك بعد الفوز فى الكونفدرالية على يانج افريكانز

بعد وصفها بـ قليلة الأدب.. ريهام سعيد ترد على جورج قرداحى بفيديو ساخر | شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إعلان انفصالهما .. 20 إطلالة تبرز أناقة طليقة عمرو سعد.. شاهد

بأكتاف مكشوفة.. هنا شيحة بإطلالة ساحرة مع تليفونها.. اعرف نوعه

شتوي ولا خريفي.. لطيفة بإطلالة أنيقة تروج لألبومها الجديد