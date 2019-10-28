بمواصفات جبارة.. أفضل 8 هواتف للشغل

أصبحت الهواتف الذكية أمرا أساسيا لا غنى عنه في كثير من الأعمال، بل تعتمد كثير من الوظائف على الهواتف المحمولة بشكل كامل، ومن أجل هذا تحتاج إلى هاتف بمواصفات معينة تساعدك في إنجاز مهامك المختلفة.



لذلك نقدم لك أحدث نصيحة شراء لمساعدتك في اختيار أفضل الهواتف الذكية للاستخدام التجاري، وفقًا لما نشره موقع "Techradar".



- سامسونج جلاكسي نوت 9 "Samsung Galaxy Note 9"

يعتبر من أفضل الهواتف التي تستخدم في المجال التجاري في العالم حاليًا، نظرًا لتضمنه عدد من المميزات وهي شاشة كبيرة، وبطارية 4000 ملي أمبير، وومساحة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت، فتحة microSD ومقبس سماعة رأس، كما أنه يحتوي على بعض الميزات الخاصة بالأعمال ، مثل قلم Bluetooth المحسّن (المعروف باسم S Pen) ، وإذا قمت بتوصيله في قاعدة توصيل USB-C أو USB-C إلى HDMI ، فيمكن استخدامه في وضع DeX.



- سامسونج جلاكسي إس 10 بلس "Samsung Galaxy S10 Plus"

يعد أيضًا من الهواتف الذكية المميزة في المجال التجاري، فهو يتضمن شاشة QHD Super AMOLED رائعة مقاس 6.4 بوصة وكاميرا من الدرجة الأولى، كما تم تزويد البطارية بقوة هائلة تصل إلى 4100 مللي أمبير في الساعة ، مما يعني أنه يمكنك استخدامه بشكل مريح طوال اليوم دون الحاجة إلى شحنه أكثر من مرة خلال اليوم.



- ون بلس 6 "OnePlus 6"

من اهم مميزات هذا الهاتف هو سعره المناسب لإمكانياته مبهرة، نظرًا لوجود ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 6 جيجابايت أو 8 جيجابايت حسب احتياجاتك - بالنسبة لمعظم الناس سيكون 6GB أكثر من كافي، ومن مميزاته عمر البطارية التي تستمر لفترة طويلة، كما يوفر لك الخيار من 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية.



- آيفون إكس إس "iPhone XS"

إذا كنت تبحث عن أفضل هاتف من مجموعة أيفون تناسب عملك فـ آيفون إكس إس في مقدمة الهواتف المميزة في المجال التجاري، فتصمميه مميز وجذاب، يوفر شاشة OLED رائعة بحجم 5.8 بوصة ، وعمر بطارية محسنًا وكاميرا مذهلة تعد الأفضل بين الهواتف الأخرى. ولكنه غالي السعر بعض الشيء، ولكن خيار ممتاز إذا كنت تريد هاتفًا تجاريًا يمكنه فعل كل شيء تقريبًا .



- سامسونج جلاكسي نوت 8 " Samsung Galaxy Note 8".

واحدًا من أفضل الهواتف الذكية المخصصة للأعمال، بفضل شاشة Infinity الكبيرة ، كما يمكنك الحصول على الكثير من مساحة الشاشة للعمل وفي نفس الوقت حجم ليس بالكبير للغاية، كما أن قلم S Pen هو شيء لا يمكن أن توفره الكثير من الهواتف الأخرى، كما أن انخفض سعره الآن.



- هواوي ميت 20 برو "Huawei Mate 20 Pro"

Huawei Mate 20 Pro واحدًا من أفضل الإصدارات التي حققتها الشركة حتى الآن ، وهو واحد من أفضل اختياراتنا لأفضل هاتف ذكي للأعمال يمكنك شراؤه في عام 2019، وهو يتميز بشاشة ضخمة بحجم 6.39 بوصة مع دقة QHD ودعم HDR10 ، بالإضافة إلى بطارية كبيرة تستمر لمدة يوم ونصف.



- جوجل بكسل 3 " Google Pixel 3"

يأتي Google Pixel 3 مزودًا بشاشة عالية الدقة بحجم 5.5 بوصة ، وبطارية قادرة على استخدام حوالي يوم واحد من أفضل الكاميرات التي رأيناها على الهاتف الذكي، فإذا كنت تريد تجربة أندرويد مميزة ، فإن Pixel 3 هو واحد من أفضل الهواتف الذكية للأعمال التي يمكنك شراؤها الآن.

- آيفون 8 " iPhone 8".

iPhone 8 يوفر سرعة جيدة وأجهزة قوية وجسم مقاوم للماء.



