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منوعات

مفاجأة..اشترى iPhone سعة 64 جيجابايت بـ 1640 جنيها فقط

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 03:47 ص
صدى البلد
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كريم جمال
يبحث الملايين حول العالم عن أفضل الطرق للحصول على أرخص سعر لهاتف آيفون من علامة آبل المميزة، خاصةً مع إرتفاع سعر منتجات الشركة الأمريكية بشكل ملحوظ.

وبحسب موقع فون آرينا التقنى، يمكنك إقتناء نسخة مجدد من هاتف iPhone SE سعة 64 جيجابايت، مقابل سعر 100 دولار أمريكى فقط، ما يعادل 1650 جنيهًا مصريًا.

ومنذ فترة ظهر هذا العرض على منصة أمازون للبيع بالتجزئة ومن ثم إنتهى، إلا أنه ظهر من جديد بنسخة مجددة من الهاتف الشهير لـ آبل ، والذى يشبه فى تصميمه iphone 5s الشهير ولكن بإمكانيات iphone 6s، ولكنه يأتى بتصميم والذى قد تم إصداره فى عام 2016 من قبل آبل الأمريكية.

ويقدم الهاتف أداء جيد مقابل سعره الحالى، والذى يجعلك تتجه نحوه إذا كنت ترغب فى هاتف ذكى صغير الحجم، ويحمل تفاحة آبل الفاخرة.

ويمكنك شراؤه من منصة إيباي عبر هذا الرابط

https://www.ebay.com/itm/Apple-iPhone-SE-4-16-32-64-128GB-4G-LTE-Unlocked-Sprint-Verizon-Smartphone/232843426501
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