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فن

السلطان لـ محمد رمضان تريند رقم 1 على يوتيوب

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 08:27 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
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آيه عاطف
حققت أغنية محمد رمضان الجديدة "السلطان" نجاحا كبيرا جدًا، حيث حققت أكثر من 2 مليون مشاهدة بعد طرحها بيوم واحد فقط عبر القناة الرسمية له على موقع "يوتيوب" كما أحتلت التريند رقم 1 أيضًا.

وتقول كلمات الأغنية :" العبدلله السلطان السلطان .. انا عارف إن اسمي شاغل كل الحاقدين .. وحب الناس ده كنز حتى شوفوا المعجبين .. شايفني رقم واحد أصلي وسط المحبوبين ... اصل النجاح ده رزق بعتوا رب العالمين .. احلامي من غير سقف التطور من صفاتي ... في الغابة الأسد ملك ماتعلمش إنه يطاطي".

أغنية "السلطان" كلمات وألحان أمير شيكو، ومن إخراج حسام الحسيني.

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