بالجلد الأسود.. روجينا بإطلالة ساحرة مع تليفونها

شاركت الفنانة روجينا متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الإنستجرام، بـstories جديدة لها خلال حضورها عيد ميلاد صديقتها داليا.



وظهرت روجينا فى حفل عيد ميلاد إحدى صديقتها تدعى داليا ، وتهنئتها وهى تلتقط مجموعة من الصور معها ،بإطلالة جذابة، حيث ارتدت كاجيت جلد أسود ،وهى تلتقط صورة سلفي بهاتفها الجوال .



وأعتمدت روجينا على تسريحة شعر بسيطة حتى تبرز جمالها وتركت شعرها مندسل على الأكتاف ، فيما وضعت مكياجا جذابا متناسقا مع لون بشرتها،الذى أرتكز على احمر الشفاة وأيلينر العيون ماسكارا الرموش .



ورفعت روجينا تليفونها المحمول لإظهار العلامة التجارية له .