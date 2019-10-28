Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بالجلد الأسود.. روجينا بإطلالة ساحرة مع تليفونها

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 09:38 ص
روجينا
روجينا
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
شاركت الفنانة روجينا متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الإنستجرام، بـstories جديدة لها خلال حضورها عيد ميلاد صديقتها داليا.

وظهرت روجينا فى حفل عيد ميلاد إحدى صديقتها تدعى داليا ، وتهنئتها وهى تلتقط مجموعة من الصور معها ،بإطلالة جذابة، حيث ارتدت كاجيت جلد أسود ،وهى تلتقط صورة سلفي بهاتفها الجوال .

وأعتمدت روجينا على تسريحة شعر بسيطة حتى تبرز جمالها وتركت شعرها مندسل على الأكتاف ، فيما وضعت مكياجا جذابا متناسقا مع لون بشرتها،الذى أرتكز على احمر الشفاة وأيلينر العيون ماسكارا الرموش .

ورفعت روجينا تليفونها المحمول لإظهار العلامة التجارية له .
بالجلد الأسود.. روجينا بإطلالة ساحرة مع تليفونها
بالجلد الأسود.. روجينا بإطلالة ساحرة مع تليفونها
بالجلد الأسود.. روجينا بإطلالة ساحرة مع تليفونها
بالجلد الأسود.. روجينا بإطلالة ساحرة مع تليفونها
بالجلد الأسود.. روجينا بإطلالة ساحرة مع تليفونها
بالجلد الأسود.. روجينا بإطلالة ساحرة مع تليفونها
بالجلد الأسود.. روجينا بإطلالة ساحرة مع تليفونها
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ببطن مكشوف وشعر طويل.. منة فضالي تحتفل بعيد ميلادها

شاهد فستان دنيا سمير غانم فى حفل زفاف احمد فهمى وهنا الزاهد ..صور

بـ فستان أنيق.. زوجة ماجد المصري تتألق في حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي

بإطلالة غير متوقعة.. أحلام تستعرض رشاقتها في أحدث جلسة تصوير

إطلالة جذابة .. منة فضالي تتألق بصحبة راغب علامة

بالكرانيش .. روجينا تتزين بفستان أسود أنيق فى حفل زفاف نجل هاني شاكر

ترشيحاتنا

مفاجأة..اشترى iPhone سعة 64 جيجابايت بـ 1640 جنيها فقط

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 28 - 10 - 2019 والقنوات الناقلة

حصاد المحترفين.. محمد صلاح يسجل للمرة الأولى منذ 5 جولات.. وعمرو وردة يتألق ويفتعل أزمة كبيرة

أحمد أبو هشيمة في ضيافة محمد صلاح بالانفيلد بعد تعرضه للإصابة.. صور

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 28 - 10 - 2019.. فيديو

أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم الاثنين 28 -10 -2019

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالجلد الأسود.. روجينا بإطلالة ساحرة مع تليفونها

مازدا تكشف عن MX-30 أول سياراتها الكهربائية

من رانيا يوسف لـ مي عمر.. 5 نجمات أثرن الجدل بإطلالتهن خلال الأسبوع