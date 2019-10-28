الأعلى تعديات.. محافظ القليوبية يعنف مسئولى الخانكة بسبب مخالفات البناء

عنف الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية مسئولي مركز ومدينة الخانكة بسبب ارتفاع نسبة البناء المخالف والتعديات علي الأراضي الزراعية للمرة الثالثة حيث احتلت الخانكة المركز الأول في التعديات علي مستوي المحافظة بأعلى قرية تابعة لها وهي قرية سندوة.



جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة القليوبية برئاسة المحافظ وحضور والدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية الدكتور عواد أحمد السكرتير العام للمحافظة والعميد إيهاب مرزوق مدير مرور القليوبية ومسئولي ووكلاء الوزارات ومديري المصالح بالمحافظة.



أشار المحافظ إلى أن المحافظة مستمرة في حربها ضد التعديات والبناء المخالف وأن المحافظة بدأت في تفعيل الكتاب الدوري لوزير التنمية المحلية الخاص بتقييم القيادات المحلية علي أساس جهود مواجهة البناء المخالف والتعديات علي الأرض الزراعية والتي يتم مراجعتها أولا باول مع المتغيرات المكانية وأن أي محاولات تلاعب في استغلال قانون التصالح لارتكاب مخالفات جديدة سيتم كشفها من خلال عمليات وخرائط التغييرات المكانية.