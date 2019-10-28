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اقتصاد

بعد ارتفاع سعر الطن أمس.. استقرار أسعار الإسمنت اليوم 28 أكتوبر 2019

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 02:16 م
اسعار الاسمنت
اسعار الاسمنت
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زينب ابو الخير
رصد "صدى البلد" بورصة أسعار شركات الأسمنت، اليوم، الاثنين الموافق 28 - 10- 2019، حيث استقرت أسعار الأسمنت اليوم مقارنة بأمس، وذلك وفقا للعرض والطلب بالسوق، حيث تباينت الأسعار بين الشركات، وتراوح السعر بين 760 جنيها للطن 810 جنيهات للطن.

استقرت أسعار شركة العربية للأسمنت لـ 790 جنيها، واستقرت أسعار شركة مصر بنى سويف للأسمنت إلى 810 جنيهات، وأسعار شركة لافارج للأسمنت عند 780 جنيها للطن، واستقرت أسعار شركة أسمنت ميدكوم أسوان عند 763 جنيها للطن.

وكانت أسعار شركة أسمنت سيناء إلى 763 جنيها للطن، وبلغت أسعار العريش للأسمنت عند 765 جنيها للطن، و أسعار شركة السويس للأسمنت إلى 780 جنيها، وأسعار شركة أسمنت حلوان عند 778 جنيها للطن.

وكانت أسعار شركة أسمنت شورى عند 775 جنيها للطن وشركة جنوب الوادى عند 790 جنيها للطن، و أسعار شركة مصر للأسمنت قنا إلى 763 جنيها للطن، وشركة الوطنية للأسمنت بنى سويف 778 جنيها للطن، واستقرت أسعار شركة النهضة عند 785 جنيها للطن، و أسعار شركة السويدى للاسمنت إلى 793 جنيها للطن.
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