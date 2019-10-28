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اقتصاد

استقرار أسعار الحديد اليوم 28 أكتوبر 2019

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 02:11 م
اسعار الحديد
اسعار الحديد
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زينب ابو الخير
رصد "صدى البلد" بورصة أسعار شركات الحديد اليوم، الأثنين، الموافق 28 أكتوبر 2019، حيث استقرت أسعار الحديد، وذلك وفقا للعرض والطلب، فتباينت الأسعار بين الشركات، وتراوح السعر بين 10675 و10900 جنيه للطن.

ففي شركة حديد عز، بلغ أعلى سعر للطن 10800 جنيه، وقدر سعر الطن فى شركة بشاى للصلب عند 10750 جنيها للطن، وشركة العتال للصلب عند 10700 جنيه للطن، وشركة عطية للصلب عند 10700 جنيه للطن، وشركة سرحان للصلب عند 10700 جنيه للطن.

واستقرت شركة المراكبى للصلب عند 10900 جنيه للطن، وشركة حديد المصريين عند 10750 جنيها للطن، وشركة الكومى للصلب عند 10700 جنيه للطن، وشركة المعادى للصلب عند 10675 جنيها للطن، وشركة العشرى للصلب عند 10700 جنيه للطن، وشركة الجيوشى للصلب عند 10700 جنيه للطن، وشركة مصر ستيل عند 10700 جنيه للطن
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