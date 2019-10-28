شباب من ذهب.. كيف صنع منتخب الكاراتيه المجد فى بطولة العالم

أبدى محمد الدهراوى رئيس اتحاد الكاراتيه سعادته البالغة بعد التتويج بلقب بطولة العالم للشباب التى أقيمت فى تشيلى على مدار الأيام الماضية عقب حصد 19 ميدالية متنوعة منها 7 ميداليات ذهبية و4 ميداليات فضية و8 ميداليات برونزية.



وقال محمد الدهراوى إن التتويج بلقب بطولة العالم التى تعد الأهم لهذه المرحلة العمرية يعد إنجازا جديدا للرياضة المصرية موجها شكره إلى كافة أفراد البعثة المصرية التى شاركت فى هذا الحدث الكبير.



وأضاف محمد الدهراوى أن التتويج بلقب بطولة العالم لم يأت من فراغ نتيجة المنافسة الكبيرة التى تشهدها هذه المسابقة نتيجة وجود مجموعة من أقوى منتخبات العالم فى هذه اللعبة، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت مجهودات كبيرة للغاية من كافة منظومة اللعبة من أجل الوصول إلى هذه المكانة والتربع على عرش العالم.



وأوضح أن منتخب مصر يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين واللاعبات وهو ما أدى إلى كتابة تفوق ملحوظ فى بطولة العالم رغم وجود مجموعة من أقوى المنتخبات المنافسة.



وفي نفس السياق حرص أشرف صبحي على تهنئة مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه على هذا الانجاز الذي يعتبر إضافة كبيرة للمنظومة الرياضية المصرية.



وكانت الميداليات التى حصدها أبطال مصر فى البطولة كالتالى:

- الميدالية الذهبية للاعبة بسملة محمود وزن 54 كجم ناشئات

- الميدالية الذهبية للاعبة / ياسمين نصر وزن 48 كجم شابات

- الميدالية الذهبية للاعب / احمد ايمن وزن 61كجم شباب

- الميدالية الذهبية للاعب / حازم احمد سعيد وزن فوق 76 شباب

- الميدالية الذهبية للاعب / طه طارق وزن فوق 84 كجم تحت 21 سنة

- الميدالية الذهبية للاعبة / فريال اشرف وزن 68 كجم تحت 21 سنه

- الميدالية الذهبية كاتا جماعي بنين

- الميدالية الفضية للاعب / محمد حسين كاتا ناشئين

- الميدالية الفضية للاعبة / فاطمه عبد الناصر وزن 47 كجم ناشئات

- الميدالية الفضية للاعب / حسام مختار وزن 70 كجم ناشئين

- الميدالية الفضية كاتا جماعي بنات

- الميدالية البرونزية للاعب / كريم وليد كاتا فردي شباب

- الميدالية البرونزية للاعبة / نور ايهاب وزن فوق 59 كجم شابات

- الميدالية البرونزية للاعب / محمود جابر وزن 76 كجم شباب

- الميدالية البرونزية للاعب / مؤمن سعيد وزن 60 كجم تحت 21سنة

- الميدالية البرونزية للاعب / عبد الله هشام وزن 67 كجم تحت 21سنة

- الميدالية البرونزية للاعب / عبد الله ممدوح وزن 75 كجم تحت 21سنة

- الميدالية البرونزية للاعبة / احلام حمدي وزن 55 كجم تحت 21سنة

- الميدالية البرونزية للاعب / يوسف عماد وزن 84 كجم تحت 21سنة.

