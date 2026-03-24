ديو غنائي مبهر.. هبة عبد الغني ورامي الطمباري يفاجئان جمهور "أداجيو.. اللحن الأخير"

شهد العرض المسرحي “أداجيو.. اللحن الأخير” إقبالا جماهيريا كبيرا في أولى ليالي عرضه على مسرح الغد، حيث رفع شعار كامل العدد، وسط إشادات واسعة من الحضور الذين أثنوا على جودة العمل فنيا وإنسانيا.

وكشف صناع العرض أن العمل مأخوذ عن رواية للكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، مؤكدين أن النص كان له تأثير خاص منذ اللحظة الأولى لقراءته، حيث وصف المخرج التجربة بأنه “وقع تحت سحر الرواية”، وهو ما دفعه للعمل على تحويلها إلى عرض مسرحي على مدار ثلاث سنوات، حتى يرى هذا الحلم النور على خشبة المسرح.

وأوضح أن الهدف الأساسي من العرض هو نقل حالة المشاعر العميقة التي تحملها الرواية إلى الجمهور، ليعيشها بصدق ويتفاعل معها، مشيرا إلى أن العمل يسلط الضوء على القيم الإنسانية النبيلة مثل الحب والوفاء والإخلاص والصداقة، مع الحفاظ على عنصر التشويق دون الكشف عن تفاصيل الأحداث.

غناء وصوت شجي

وفاجأت النجمة هبة عبد الغني جمهور عرض “أداجيو.. اللحن الأخير” بفقرة غنائية مميزة، قدمتها بمصاحبة الفنان رامي الطمباري، حيث قدما معا باقة من الأغاني بصوت شجي وإحساس عالٍ، أضفى حالة خاصة ومؤثرة على أجواء العرض، وسط تفاعل كبير وتصفيق حار من الحضور، الذين أشادوا بالتناغم اللافت بينهما وقدرتهما على تقديم مشهد فني متكامل يجمع بين التمثيل والغناء.

وفي سياق متصل، أعربت الفنانة هبة عبد الغني، بطلة العرض بشخصية “ريم”، عن حماسها الكبير للمشاركة في “أداجيو.. اللحن الأخير”، مشيرة في تصريحات صحفية إلى أنها خضعت لبروفات مكثفة طوال شهر رمضان، بالتوازي مع تصوير دورها في مسلسل “رأس الأفعى”، وهو ما شكل تحديا كبيرا تطلب منها مجهودا مضاعفا، خاصة مع تدريبات الأداء الحركي والغناء إلى جانب التحضير النفسي والدرامي للشخصية.

واختتمت عبد الغني تصريحاتها بتوجيه رسالة إلى الجمهور قائلة: “بذلنا كل جهدنا لإمتاعكم”، كاشفة عن مفاجأة خاصة داخل العرض، حيث تقدم الغناء على خشبة المسرح، إلى جانب تجسيد شخصية مختلفة تماماً وغير متوقعة مقارنة بأعمالها السابقة، مؤكدة أنها ستكون مفاجأة قوية للجمهور.

وتدور أحداث “أداجيو.. اللحن الأخير” في إطار درامي أشبه بمعزوفة إنسانية، تمزج بين قصة حب متشابكة وحالات من الاضطراب النفسي، إلى جانب ذكريات تقود الشخصيات إلى عوالم غير مرئية، في محاولة لاستكشاف أعمق مناطق الشجن والصدق الإنساني.

أبطال وصناع العرض

يشارك في بطولة العمل كل من الفنانين رامي الطمباري، هبة عبد الغني، بسمة شوقي، جورج أشرف، جنا عطوة، محمد دياب، أحمد هشام، وأمنية محسن.

ويتولى تصميم الديكور أحمد الألفي، والأزياء نورهان سمير، والإضاءة أبو بكر الشريف، بينما كتب الأشعار حامد السحرتي، ووضع الموسيقى والألحان رفيق جمال، مع فيديو مابينج مصطفى فجل، وتصميم دعاية محمد فاضل القباني.

العرض من إخراج وإعداد السعيد منسي، بمشاركة المخرج المساعد أحمد نبيل، والمخرج المنفذ داليا حافظ، ومساعدي الإخراج سها كحيل ومها مصطفى.