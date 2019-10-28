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توك شو

خبير يفجر مفاجأة حول رأي بعض قيادات تركيا في تنظيم داعش الإرهابي.. فيديو

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 07:05 م
اردوغان
اردوغان
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هاني حسين
قال محمد جمعة، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الغزو التركي على شمال سوريا تم بالتزامن مع هجوم عناصر تنظيم داعش على منطقة الرقة.

وأضاف محمد جمعة في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك تقارير تؤكد انخراط تركيا وتواطئها مع تنظيم داعش الإرهابي في سوريا.

وتابع محمد جمعة: "تقديرات بعض القيادات في الجيش التركي بأن داعش لا يمثل خطرا على الدولة التركية، ومن مصلحة تركيا توظيف التنظيم الإرهابي وليس مواجهته".
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