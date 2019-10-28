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فن

تعرف على جوائز الأوسكار الشرفية

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 08:17 م
الممثلة جينا ديفيس
الممثلة جينا ديفيس
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رويترز
حثت الممثلة جينا ديفيس صناع السينما في هوليوود على اتخاذ خطوات جديدة للتصدي لانعدام المساواة بين الجنسين في الإعلام وذلك لدى تسلمها جائزة أوسكار شرفية تكريما لعملها في الدعوة لظهور مزيد من النساء على الشاشة.

في عام 2004، أسست ديفيس بطلة فيلم"Thelma & Louise" الكلاسيكي مجموعة بحثية غير هادفة للربح للدعوة إلى المساواة بين الجنسين في الإعلام.

وقالت جينا لدى تسلمها الجائزة التي تعرف باسم جائزة جان هيرشولت للعمل الإنساني إن المساواة بين المرأة والرجل تتراجع بشكل عام في المجتمع الأمريكي لكنها أسوأ حالا في مجال صناعة الأفلام السينمائية والإنتاج التلفزيوني، مضيفة أنه "مهما كنت الأرقام مروعة في الحياة الواقعية فإن الأمر أسوأ في عالم الخيال... نحن نزيد الأمر سوءًا".

وأضافت ديفيس، التي حصلت في عام 1989 على أوسكار أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم "The Accidental Tourist"، أن عدم المساواة بين الجنسين على الشاشة لا يمكن أن تحل بين عشية وضحاها دون شك، ويجب أن يتم إعادة النظر في السيناريوهات التي يعملون حاليًا عليها وشطب بعض الأسماء والشخصيات الرئيسية والشخصيات المساندة وكتابة أسماء نساء بدلا من الرجال لتقديمها.

وكانت الممثلة تتحدث أمام جمهور من مئات الشخصيات ذات النفوذ في هوليوود خلال حفل توزيع جوائز الحكام، وهي مناسبة سنوية تقيمها أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة المانحة لجوائز الأوسكار.

كما منحت الأكاديمية جوائز شرفية للممثل ويس ستودي لالتزامه بالتجسيد الواقعي للأمريكيين الأصليين في أفلام مثل "Dances with Wolves" و "The Last of the Mohicans" إضافة إلى ديفيد لينش مخرج فيلم "Blue Velvet "

كما كرمت الأكاديمية الكاتبة والمخرجة الإيطالية لينا فيرتمولر بجائزة عن مجمل أعمالها. وكانت فيرتمولر أول امرأة تترشح لجائزة أوسكار أفضل مخرج وذلك عن فيلمها (سيفن بيوتيز) من إنتاج عام 1977.​
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