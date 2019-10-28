الستات استرجلت.. شاهد.. رضوى الشربيني تثير غضب متابعيها.. والجمهور: انتى مصيبة

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني تغريدة؛ من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".
وكتبت رضوى الشربيني قائلة: "مهو الستات استرجلت لما الرجاله اتستت".
وحازت التغريدة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى :
اهبد يا رضوان😊.
انتي مصيبة 🙂.
انا صحيح بحبك بس دى بايخه😬.
على كده انت بقي اسمك رضوان الشربيني😂😂😂.
وكتبت رضوى الشربيني قائلة: "مهو الستات استرجلت لما الرجاله اتستت".
وحازت التغريدة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى :
اهبد يا رضوان😊.
انتي مصيبة 🙂.
انا صحيح بحبك بس دى بايخه😬.
على كده انت بقي اسمك رضوان الشربيني😂😂😂.