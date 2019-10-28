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فن

الستات استرجلت.. شاهد.. رضوى الشربيني تثير غضب متابعيها.. والجمهور: انتى مصيبة

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 08:31 م
رضوى الشربينى
رضوى الشربينى
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سيد احمد
نشرت الإعلامية رضوى الشربيني تغريدة؛ من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وكتبت رضوى الشربيني قائلة: "‏مهو الستات استرجلت لما الرجاله اتستت".

وحازت التغريدة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى :

‏‎اهبد يا رضوان😊.

‏‎انتي مصيبة 🙂.

‏‎انا صحيح بحبك بس دى بايخه😬.

‏‎على كده انت بقي اسمك رضوان الشربيني😂😂😂.
الستات استرجلت.. شاهد.. رضوى الشربيني تثير غضب متابعيها.. والجمهور: انتى مصيبة
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